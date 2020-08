Comisionado municipal golpea a su mujer y muere al enfrentarse con la policía

El hombre había sido arrestado en septiembre por un cargo de agresión que involucró a la misma mujer, pero el cargo fue desestimado cuando la mujer optó por no ratificar la denuncia. Foto: AP.

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un comisionado municipal de Texas murió en un tiroteo con la policía y con un subjefe de policía que se presentó en su casa tras recibir una denuncia de disturbio doméstico, informaron las autoridades.



Los agentes que atendieron la denuncia la noche del jueves acudieron a la ciudad de Mission, donde vivía Gabriel Salinas, comisionado de Sullivan City.

En el lugar hallaron a una mujer de 39 años, novia de Salinas, con heridas serias causadas con un cuchillo o machete, así como al hijo de cuatro años de la mujer con una lesión en la cabeza, dijo Robert Dominguez, jefe de la policía en Mission, que se localiza en la frontera con México no lejos del extremo sur de Texas.

Después encontraron a Salinas, de 39 años, quien abrió fuego, a lo que los agentes respondieron, agregó Dominguez. Salinas se atrincheró al interior de la casa y después de varias horas de intentos fallidos de contactarlo, los agentes enviaron un robot que lo descubrió muerto en la habitación, indicó el jefe policial.



"Lo que sé por ahora es que no se trató de una herida de bala autoinfligida. Creo que murió tras ser baleado en el intercambio de fuego" con los dos agentes de Mission y el subjefe de policía del condado Hidalgo, detalló Dominguez.



La mujer estaba herida de gravedad, pero se cree que se recuperará, mientras que su hijo fue atendido y dado de alta, dijo Dominguez, que de momento no respondió un mensaje telefónico del sábado en busca de más información. Añadió que una autopsia determinará si Salinas se encontraba bajo los influjos de alcohol o drogas.



Agentes del departamento de policía de Hidalgo tampoco respondieron el sábado las peticiones de comentarios.



De acuerdo con Dominguez, Salinas fue arrestado en septiembre por un cargo de agresión que involucró a la misma mujer, pero el cargo fue desestimado cuando la mujer optó por no ratificar la denuncia.