Policía de Atlanta mata a tiros a hombre tras forcejeo

Manifestantes se congregan en University Ave junto a un restaurante de Wendy's en Atlanta, donde un hombre negro fue asesinado a tiros el viernes por la noche en un forcejeo con la policía de Atlanta en las afueras de un restaurante de comidasluego que falló una prueba de sobriedad y se resistió al arresto, dijo la policía. .(Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution via AP)

ATLANTA, ESTADOS UNIDOS.-Un hombre que se hallaba dormido en un auto que bloqueaba el carril de servicio de comida para llevar de un restaurante en Atlanta murió a tiros en un forcejeo con la policía luego de no pasar una prueba de alcoholemia y resistirse al arresto, informaron las autoridades de Georgia el sábado.



El Buró de Investigaciones de Georgia indicó que el Departamento de Policía de Atlanta le pidió que investigue el incidente en que murió Rayshard Brooks, de 27 años, en un restaurante de la cadena Wendy's el viernes por la noche.



El forcejeo se produjo en un momento de fuertes tensiones por la brutalidad policial y exhortos a reformas en todo Estados Unidos tras la muerte del afroestadounidense George Floyd, ocurrida el 25 de mayo, a manos de un policía de raza blanca en Minneapolis. Atlanta es una de varias ciudades en que los manifestantes se lanzaron a las calles.

VEA: Los rostros de los implicados en la muerte de George Floyd



Un gran número de manifestantes se congregó el sábado afueras del restaurante de comida rápida en que Brooks fue baleado. Gerald Griggs, un abogado y vicepresidente de la sección de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP por sus iniciales en inglés) en Atlanta, estimó que 150 personas protestaban en el sitio al momento en que él se sumó a la marcha el sábado por la tarde.



“La gente está furiosa", dijo Griggs “Quieren saber por qué su querido hermano Rayshard Brooks murió baleado cuando simplemente dormía en el asiento del pasajero (del auto) y no estaba haciendo nada”.



De acuerdo con Griggs, pese a que hubo un forcejeo entre Brooks y los agentes, “éstos podían haber usado fuerza no letal para someterlo”.



El Buró de Investigaciones de Georgia (GBI, por sus siglas en inglés) señaló que su personal analiza el video grabado por testigos. La agencia publicó un mensaje en Twitter en que pide a los testigos que acudan a las autoridades, dado que algunas personas en el lugar del incidente "optaron no ser entrevistados por agentes del GBI”.



Los policías atendieron un reporte de un hombre que se quedó dormido en un vehículo estacionado en el carril del servicio para llevar del restaurante, obligando a los clientes a rodear el vehículo.

ADEMÁS: Las imágenes más estremecedoras de la ira y el caos en protestas de EEUU



Cuando Brooks no pasó la prueba de alcoholemia, los agentes trataron de arrestarlo, según el GBI. Pero Brooks se resistió y uno de los agentes usó su pistola de descargas eléctricas.



“A final, cuando el agente usó su arma de electrochoques, fue inefectivo en el sospechoso", detalló el subjefe de la policía de Atlanta, Timothy Peek, en declaraciones a reporteros en el lugar del incidente el viernes. “No frenó la agresión y el sospechoso logró arrebatar la pistola de electrochoques al agente”.



Peek añadió que otro agente también usó la pistola de descargas eléctricas contra el hombre, “pero tampoco funcionó”.



En un comunicado, el GBI afirmó que investiga los reportes “de que el sujeto fue baleado por un agente en el forcejeo por el control del arma de electrochoques".



Brooks fue trasladado a un hospital, donde murió después de una cirugía, de acuerdo con el comunicado.



El fiscal del condado Fulton, Paul Howard, dijo el sábado que su oficina ha iniciado una pesquisa sin esperar a que el GBI concluya sus propias investigaciones.