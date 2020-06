Twitter bloquea tuit de la campaña por reelección de Trump 

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Twitter bloqueó un tuit del equipo de la campaña reelectoral del presidente Donald Trump que incluía un video en homenaje a George Floyd, alegando un reclamo de derechos de autor. La medida acrecienta las tensiones entre la red social y el presidente estadounidense, uno de sus usuarios con mayor cantidad de seguidores.



La empresa puso el siguiente aviso en español en un video publicado por la cuenta @TeamTrump: "Este contenido multimedia se desactivó en respuesta a una denuncia del titular de los derechos de autor". El video seguía accesible en el canal de YouTube de Trump e incluye fotos de Floyd, cuya muerte ha provocado protestas generalizadas.

"Bajo nuestra norma de derechos de autor, respondemos a reclamos válidos de derechos de autor enviados por un dueño de los derechos o sus representantes autorizados", dijo Twitter en un comunicado enviado originalmente en inglés.



El clip de tres minutos y 45 segundos es un montaje de fotos y videos de marchas pacíficas y policías abrazando a los manifestantes, intercalados con escenas de edificios en llamas y vandalismo, con música suave de piano y la voz de Trump.



El mes pasado, Twitter colocó advertencias sobre verificación de los hechos en dos tuits de la cuenta de Trump que calificaban de "fraudulentos" los votos por correo y pronosticaba que habría problemas en las elecciones de noviembre.

Bajo los tuits hay un enlace que dice "conozca los hechos sobre las boletas por correo, que conduce a los usuarios de Twitter a una página con notas periodísticas sobre las declaraciones infundadas del presidente.

También puso una advertencia enérgica en otro tuit presidencial sobre las protestas en Minneapolis que dice que "cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiros". Twitter dijo que el tuit viola sus normas al hacer apología de la violencia.



Trump respondió con amenazas de represalias contra las redes sociales.

Trump ha fustigado la red social desde principios de la semana, cuando realizó una verificación de los hechos en dos de sus tuits acerca de la votación por correo.



Es un momento difícil para Twitter y las redes sociales en general. Se está enciendo el debate sobre cómo y hasta qué punto estas empresas deben vigilar el contenido en sus plataformas a medida que cunde la desinformación sobre el coronavirus y se acerca la elección presidencial 2020.



El enfrentamiento con Twitter le sirve a Trump para distraer la atención de los graves problemas que enfrenta de cara a los comicios de noviembre, como la pandemia y el aumento incontrolable del desempleo.



El tuit de Trump marcado el viernes salió en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, un hombre negro esposado que suplicaba poder respirar mientras un policía blanco usaba una rodilla para presionarle el cuello contra el suelo.



"Estos MATONES deshonran la memoria de George Floyd y no lo permitiré", tuiteó Trump acerca de las manifestaciones. "Acabo de hablar con el gobernador (de Minnesota) Tim Walz y le dije que las Fuerzas Armadas están con él hasta el final. Ante cualquier dificultad tomaremos el control, pero cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiros. ¡Gracias!"

La declaración evocó la época de la lucha por los derechos cívicos: en 1967, el jefe de policía de Miami advirtió que respondería enérgicamente a los disturbios en los barrios negros.



Twitter dijo el viernes que puso la advertencia en el tuit presidencial "basado en el contexto histórico de la última línea, su conexión con la violencia y el riesgo de que pudiera promover acciones similares hoy", pero no lo borró "dada su pertinencia a asuntos de importancia pública en desarrollo".



Posteriormente, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó un tuit similar y Twitter le colocó la advertencia. También apareció en Facebook, que aparentemente no ha tomado medidas al respecto.