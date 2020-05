Los turistas extranjeros podrán entrar en España a partir de julio   

MADRID, ESPAÑA.-Los turistas extranjeros podrán regresar a España a partir de julio, anunció este sábado el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, poniendo fin así a una prohibición aplicada desde mediados de marzo a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus.



"A partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero en España en condiciones de seguridad", declaró Sánchez, en una conferencia de prensa.



El primer ministro español también anunció que la liga española de fútbol se reiniciará la semana del 8 de junio, tras casi tres meses interrumpida.



"España ha hecho lo que debe y ahora para todos se abren nuevos horizontes. Ha llegado el momento de recuperar muchas de las actividades cotidianas. A partir del 8 de junio volverá la Liga de fútbol", explicó.

"Lo más duro ha pasado (...) la gran ola de la pandemia ha sido superada", aseguró Sánchez en su comparecencia.



España ha sido uno de los países más afectados por la Covid-19, con más de 28,000 muertos y casi 235,000 afectados.



El gobierno de coalición en el poder decretó un estricto confinamiento durante más de dos meses, que empezó a suavizarse hace dos semanas.



La gestión de la crisis provocó este sábado, antes de la conferencia de prensa del presidente de gobierno, protestas de miles de personas a bordo de coches en Madrid y en otras ciudades del país.



"Garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y tampoco nos traerán riesgos a nuestro país", aseguró Sánchez.



"Los turistas extranjeros por lo tanto pueden desde ya planificar sus vacaciones en nuestro país, estamos a un paso de la victoria, pero tenemos que recordar que el virus no ha desaparecido y que lo que tenemos que hacer es mantenerlo a raya. Es imprescindible, yo diría vital, no relajarnos", alertó el presidente.

