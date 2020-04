Muere presidente de la Bolsa mexicana tras contraer coronavirus

La Bolsa no informó inmediatamente quién sustituirá a Ruiz Sacristán.

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Jaime Ruiz Sacristán, falleció este domingo a los 70 años de edad tras haber contraído coronavirus a mediados de marzo, informó este domingo el centro bursátil.



"Con profunda tristeza informamos que el Lic. Jaime Ruiz Sacristán, Presidente de su Consejo de Administración, falleció el día de hoy", dijo la BMV en un comunicado.



"Director y personal enviamos nuestras condolencias a su familia y amigos, lamentamos esta sensible pérdida", agregó.



El pasado 13 de marzo, la Bolsa informó que el ejecutivo había contraído coronavirus aunque no presentaba síntomas, en uno de los primeros casos de covid-19 que se conoció en el país.



La BMV dijo en ese momento que Ruiz Sacristán permanecería en su casa, atendiendo las órdenes del médico y cumpliendo con sus responsabilidades.



Medios mexicanos informaron que el ejecutivo contrajo coronavirus tras un viaje a Vail, Colorado.



Ruiz Sacristán era un viejo conocido del sistema financiero mexicano: fue fundador del banco Ve por Más y presidente la Asociación de Bancos de México (ABM), el organismo que agrupa a las instituciones del sector.



México registra hasta el momento 4.219 casos confirmados de coronavirus y 273 fallecidos.

