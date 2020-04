¿Por qué no hay advertencias sobre coronavirus en comida?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El pollo con salmonella puede enfermarte. Lo mismo la lechuga con E. coli y un bufet con norovirus. Entonces, ¿por qué las autoridades de salud no están advirtiendo a la gente sobre alimentos contaminados con coronavirus? La respuesta tiene que ver con las diversas rutas que los microorganismos toman para enfermar a la gente.



Los virus respiratorios como el nuevo coronavirus generalmente se fijan a células en lugares como los pulmones. Los gérmenes como el norovirus y la salmonella pueden sobrevivir a los ácidos gástricos y a continuación se multiplican tras fijarse a células en el sistema digestivo.



"Especializarse en qué tipo de tejidos a los que se adjunta es parte de la estrategia del germen para causar la enfermedad", dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).



Los CDC y otros expertos apuntan que el nuevo virus es nuevo y está en estudio, pero agregan que no existe evidencia de que el Covid-19 enferme a las personas a través del sistema digestivo, aunque el virus ha sido detectado en las heces de personas infectadas.



La diseminación de los gérmenes también varía.

Virus respiratorios como la influenza y el nuevo coronavirus se transmiten mayormente por contacto de persona a persona y gotitas de tos, estornudos y exhalaciones.



Los gérmenes que enferman a las personas a través de la comida causan síntomas como diarrea. En algunos casos, los gérmenes en las heces pueden capitalizar la mala higiene y pasar de las manos de una persona a cualquier cosa que toque.



Por eso es tan importante que los trabajadores del sector de alimentos se queden en casa cuando están enfermos con problemas digestivos: Existe un gran riesgo de que el restaurante enferme a muchas personas.



En lo que se refiere a alimentos y el Covid-19, los expertos dicen que el mayor riesgo en los mercados de abastecimientos es el contacto con otros trabajadores y clientes, en lugar de algo que tú comas. Por eso es que las tiendas de abastecimientos están limitando el número de personas en su interior y les piden a los compradores que respeten el distanciamiento social. Algunos usan cinta adhesiva para marcar lo separadas que deben estar las personas.



El nuevo virus puede sobrevivir en algunas superficies, así que los expertos recomiendan que toques la menor cantidad de superficies posible y que evites tocarte el rostro cuando estás de compras. Tras desempacar la comida en casa, debes lavarte las manos.



Podría ser más difícil para el virus sobrevivir en la comida en sí.

"Es una superficie porosa. Las probabilidades de algo sobreviviendo o saliendo de una superficie así son pequeñas", dijo Alison Stout, experta en enfermedades infecciosas y salud pública en la Universidad Cornell.



Sobre el coronavirus hallado en heces de personas infectadas, los CDC apuntan que no se sabe si esos gérmenes pueden enfermar a alguien. Stout dijo que la presencia del virus en el excremento es más probablemente reflejo de una infección sistémica, no de su habilidad de sobrevivir el tracto digestivo.