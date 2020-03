Informe: Cómo China permitió que el Covid-19 se convirtiera en pandemia

BEIJING, CHINA.- Los ojos del mundo están puestos sobre China desde diciembre de 2019, cuando se dio a conocer la existencia del coronavirus, la pandemia que hoy tiene de rodillas a 187 países, pero que según un informe recientemente revelado, pudo haberse evitado si China no hubiera restringido la difusión mediática.



El documento en poder de la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) detalla que si el régimen chino no hubiese censurado la información que difunden los noticieros, la población habría tomado medidas desde que empezaron a aparecer las primeras víctimas, por lo que se habría evitado hasta un 86% el número de contagios.



Por otra parte, un infome realizado por un grupo de investigadores de la Universidad de Southampton respalda esta versión, al asegurar que las medidas preventivas y de contención del virus se tomaron demasiado tarde, ya que de haberse implementado al menos dos semanas antes, las cifras hubisen sido mucho más bajas, incluso, se hubiera evitado la pandemia actual.



Por eso, Reporteros Sin Fronteras se dio a la tarea de elaborar una bitácora con las fechas y acontecimientos más importantes que sustenta su teoría de negligencia por parte China:

18 de octubre



Se dio a conocer que el Centro John Hopkins para la Seguridad de la Salud junto al Foro Económico Mundial y la Fundación Bill Melida Gates, realizaron un simulacro de pandemia el 18 de octubre de 2019, para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la gravedad de lo que se estaba desatando, sin embargo, debido a las fuertes restricciones mediáticas del Partido Comunista, el material no trascendió.



20 de diciembre



De acuerdo al informe, el 20 de diciembre ya se contabilizaban al menos 60 casos de personas infectadas con un virus desconocido, quienes confirmaron haber asistido a un mercado popular de Wuhan, pero las autoridades de la ciudad no consideraron necesario comunicar el problema sanitario a los medios, porque esto habría provocado que las personas dejaran de visitar el lugar desde antes de su cierre oficial realizado el 1 de enero.



25 de diciembre



El médico Lu Xiaohong habría podido informar su postura de que el virus se transmitía de humano a humano. El jefe de gastroenterología del hospital local de Wuhan comenzó a identificar afecciones similares en los pacientes y personal médico, pero según las versiones, no habló por tenor a las sanciones que podía recibir por parte del gobierno.

30 de diciembre



Un grupo de ocho médicos que intentaron alertar sobre el avance del virus fueron duramente sancionados y arrestados. Uno de ellos, murió eventualmente a causa del Covid-19.



31 de diciembre



China alertó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 31 de diciembre sobre el virus, pero al mismo tiempo ejerció su control obligando a la plataforma de discusión WeChat a censurar una gran cantidad de palabras claves que se refieren a la epidemia. Sin censura, la red social WeChat, que tiene mil millones de usuarios activos en China, podría haber permitido a los periodistas transmitir informes y consejos de precaución que contribuyeran a un mejor cumplimiento de las normas recomendadas por las autoridades sanitarias.



5 de enero



El equipo del profesor Zhang Yongzhen en el Centro Clínico de Salud Pública de Shanghái logra secuenciar el virus el 5 de enero, pero las autoridades parecen reacias a hacer público el genoma. El 11 de enero, el día en que China confirma su primera muerte por el virus, los investigadores filtran información en plataformas de código abierto, lo que resultará en el cierre punitivo de su laboratorio. Si las autoridades chinas fueran transparentes, habrían comunicado inmediatamente la secuencia del genoma del coronavirus a los medios científicos, ahorrando a la comunidad internacional un tiempo precioso en su investigación para el desarrollo de una vacuna.

13 de enero



Ese día se informó desde Tailandia sobre el primer caso de infección por coronavirus fuera de China, era un turista que había estado en Wuhan. de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, Si los medios internacionales hubieran tenido acceso total a la información que tenían las autoridades chinas sobre la escala de la epidemia antes del 13 de enero, es probable que la comunidad internacional hubiera evaluado la crisis y la hubiera anticipado mejor.