OMS dice que número de casos por coronavirus se está estabilizando

GINEBRA, SUIZA.- El número de casos del nuevo coronavirus mortal en China se está "estabilizando", dijo el viernes la Organización Mundial de la Salud.



La agencia de salud de la ONU afirmó que esta era una "buena noticia", pero advirtió que era demasiado pronto para hacer predicciones sobre si el virus podría haber alcanzado su máximo.



"Ha habido una estabilización en el número de casos reportados por Hubei", la provincia china central epicentro del brote del virus,comentó Michael Ryan, director del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, en una reunión informativa en Ginebra.



La provincia de Hubei fue clausurada por las autoridades en un esfuerzo por contenerlo.



"Estamos en un período estable de cuatro días donde el número de casos reportados no ha avanzado. Eso es una buena noticia y puede reflejar el impacto de las medidas de control que se han puesto en marcha" , añadió Ryan. No obstante, "es muy temprano para hacer cualquier tipo de predicción".



El jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la tendencia "no se está acelerando realmente", pero también pidió "precaución".



El coronavirus infectó a más de 34.500 personas y se cobró más de 700 vidas hasta el momento.