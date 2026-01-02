Claudia Sheinbaum interrumpe conferencia por fuerte sismo en México

Ciudad de México, México.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que suspender la tradicional conferencia de prensa matutina debido al sismo que sacudió el centro de México la mañana de este viernes 2 de enero.
Mientras la mandataria estaba brindando unos detalles de su gestión, se logra escuchar la alerta sísmica, por lo que Sheinbaum decide suspender todo y salir del recinto.
"Uy está temblando, a ver con tranquilidad", dice la mandataria antes de pedirle ayuda al personal para que todos en la sala puedan ponerse bajo resguardo.
En el clip compartido en redes se puede como todos, tanto el personal del gobierno como los medios salen lentamente del recinto y se quedan en la parte de afuera junto a la mandataria, esperando a que den la orden de regresar.
Mientras esperaban afuera, la mandataria fue informada de dónde había ocurrido el movimiento telúrico, así como de la intensidad del mismo.
El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.