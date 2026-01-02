Claudia Sheinbaum interrumpe conferencia por fuerte sismo en México

Ciudad de México, México.-La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tuvo que suspender la tradicional conferencia de prensa matutina debido al sismo que sacudió el centro de México la mañana de este viernes 2 de enero.

Mientras la mandataria estaba brindando unos detalles de su gestión, se logra escuchar la alerta sísmica, por lo que Sheinbaum decide suspender todo y salir del recinto.

"Uy está temblando, a ver con tranquilidad", dice la mandataria antes de pedirle ayuda al personal para que todos en la sala puedan ponerse bajo resguardo.