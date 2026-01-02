Suiza descarta atentado en incendio que dejó 40 muertos y más de un centenar de heridos

Crans Montana, Suiza.- Un incendio registrado la madrugada de Año Nuevo en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, dejó alrededor de 40 personas fallecidas y al menos 115 heridas, muchas de ellas en estado crítico, informaron las autoridades.
El presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el hecho como una de las peores tragedias recientes del país y expresó sus condolencias a las familias afectadas. Señaló que la magnitud del suceso ha causado una pérdida de vidas “brutal”, difícil de describir.
El fuego se produjo a la 01:30 hora local en el bar Le Constellation, un local popular entre jóvenes. Tras la emergencia, se desplegaron unos 10 helicópteros, 40 ambulancias y cerca de 150 socorristas para atender a las víctimas y evacuar a los heridos.
Los hospitales del cantón de Valais colapsaron, especialmente la unidad de cuidados intensivos, lo que obligó al traslado de pacientes a otros centros especializados en quemaduras.
El doctor Robert Larribau, del Hospital Universitario de Ginebra, informó que varios heridos presentan quemaduras de tercer grado y lesiones internas por inhalación de humo. La mayoría de las víctimas tiene entre 15 y 25 años.
Las autoridades confirmaron que las personas afectadas son de distintas nacionalidades y advirtieron que la identificación de los fallecidos podría tardar días o semanas.
La fiscal general, Beatrice Pilloud, indicó que se investigan varias hipótesis sobre el origen del incendio, aunque por ahora se maneja la posibilidad de una propagación generalizada del fuego. Añadió que se entrevista a testigos y se analizan dispositivos hallados en la escena. Un fiscal local descartó que se trate de un atentado.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes internacionales expresaron su solidaridad y ofrecieron apoyo a las autoridades suizas.