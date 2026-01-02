Suiza descarta atentado en incendio que dejó 40 muertos y más de un centenar de heridos

Crans Montana, Suiza.- Un incendio registrado la madrugada de Año Nuevo en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, dejó alrededor de 40 personas fallecidas y al menos 115 heridas, muchas de ellas en estado crítico, informaron las autoridades.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, calificó el hecho como una de las peores tragedias recientes del país y expresó sus condolencias a las familias afectadas. Señaló que la magnitud del suceso ha causado una pérdida de vidas “brutal”, difícil de describir.

El fuego se produjo a la 01:30 hora local en el bar Le Constellation, un local popular entre jóvenes. Tras la emergencia, se desplegaron unos 10 helicópteros, 40 ambulancias y cerca de 150 socorristas para atender a las víctimas y evacuar a los heridos.