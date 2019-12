Cámara de Representantes de EEUU aprueba T-MEC  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-Un día después de someter a juicio político al presidente Donald Trump, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata concedió al mandatario estadounidense una abrumadora victoria bipartidista el jueves en el acuerdo comercial que su gobierno renegoció con Canadá y México.



Con una votación de 385 a favor y 41 en contra, la cámara baja aprobó un proyecto de ley que implementa los términos del T-MEC.



El proyecto de ley fue aprobado luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y sus colegas ganaron concesiones clave de un gobierno ansioso de aprobar el acuerdo comercial antes de la temporada electoral del próximo año que complicaría las cosas.



Se prevé que el acuerdo tenga un modesto impacto en la economía. Pero da a los legisladores de ambos partidos la oportunidad de apoyar un acuerdo ansiado por agricultores, granjeros y empresarios impacientes por superar los últimos meses de tensiones comerciales que han complicado sus decisiones de inversión y contratación.



El Senado, controlado por los republicanos, probablemente tomará el proyecto de ley cuando los miembros regresen a Washington luego de la temporada navideña y tras lidiar con el juicio político.



Trump hizo que la renegociación del TLCAN fuera un sello distintivo de su campaña presidencial en 2016 mientras trataba de obtener los votos de la clase trabajadora en estados como Michigan, Ohio, Wisconsin y Pensilvania.

“Los críticos dijeron que no podría hacerse, pero logramos que sucediera. Otra promesa que se hizo, otra promesa que se cumplió”, señaló Kevin McCarthy, líder de la minoría en la Cámara de Representantes.



Algunos dijeron que el acuerdo no hizo lo suficiente para evitar que los empleos estadounidenses se reubicaran en México, pero obtuvo el elogio de los demócratas, quienes a menudo han votado en contra de acuerdos comerciales anteriores.



“Hace 26 años, me opuse al TLCAN con cada hueso de mi cuerpo”, comentó el representante John Lewis. “Nunca pensé que llegaría el día en el que tendríamos la oportunidad de corregir algunos de los errores de ese acuerdo”.



Pelosi señaló que el tratado estaba adelantado por “años luz” a lo que el gobierno negoció con Canadá y México. “Sabíamos que podíamos hacerlo mejor”, añadió.



El TLCAN había eliminado casi todos los aranceles sobre los productos fabricados y comercializados en Norteamérica. Fue algo extraordinario debido a que vinculaba a dos países acaudalados y desarrollados con uno pobre y en vías de desarrollo. Desde entonces, el comercio con Canadá y México ha aumentado a una velocidad mayor que el comercio con la mayoría de otros países.

