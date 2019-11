Maduro llama a militares de Bolivia a restituir a Evo ante riesgo de "guerra civil"

CARACAS, VENEZUELA.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este martes a los militares de Bolivia restituir en el poder a Evo Morales, quien renunció en medio de protestas y recibió asilo político en México, al considerar que hay riesgo de "una guerra civil".



"Todo esto pudiera conducir a una guerra civil (...). Le hago un llamado al alto mando militar de Bolivia: Tengan consciencia de lo que están haciendo (...). Su comandante en jefe, por orden constitucional y voto del pueblo, se llama Evo Morales Ayma y deben restituirlo en el poder", expresó Maduro durante un acto en Caracas en apoyo al líder boliviano.



"No repriman al pueblo. No asesinen al pueblo", manifestó el gobernante venezolano.



Maduro ha enfrentado desde 2014 masivas oleadas de protestas que han dejado más de 200 muertos entre denuncias de una violenta represión.



El mandatario dijo haber conversado con Morales, uno de sus mayores aliados, tras su llegada a México este martes. "Apenas pude, lo llamé por teléfono (...). Me dijo: 'Maduro, dale un saludo al pueblo de Venezuela, dile que estoy firme y que regresaré hecho millones a Bolivia' (...). Tiene la moral en alto", aseveró.

Evo Morales renunció luego de tres semanas de protestas contra su reelección, que recrudecieron con un informe de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que detectó "irregularidades" en las votaciones del pasado 20 de octubre.



Pero Maduro dijo que Morales dimitió "con una pistola en la cabeza, amenazado de muerte".



"Es ilegal una renuncia de un mandatario, que se dé en medio de la coacción, la amenaza militar y así se dio en Bolivia", indicó.



Maduro agradeció al gobierno de México por recibir a Morales: "Gracias, presidente (Andrés Manuel) López Obrador, que ha salvado la vida de nuestro hermano Evo Morales (...). Ya habían dado la orden de matar a Evo".

