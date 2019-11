Exasesor de Trump no vio nada ilegal en llamada con Ucrania

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un ex alto funcionario de la Casa Blanca declaró el jueves en la investigación de juicio político en la Cámara de Representantes que él no vio nada ilegal en la conversación telefónica del presidente Donald Trump con su contraparte de Ucrania, la cual está en el centro de la pesquisa lanzada por los demócratas.



Tim Morrison, que renunció del Consejo de Seguridad Nacional la víspera de su comparecencia, es el primer elemento nombrado de la Casa Blanca en declarar y pudiera ser clave en el proceso para destituir a Trump.

"Quiero ser claro, no estaba preocupado de que se hubiera discutido algo ilegal”, declaró Morrison, y añadió que le preocupaba cómo se vería la llamada si fuese hecha pública.

Morrison mayormente confirmó lo que un alto diplomático, William Taylor, dijo en testimonio previo, pues los dos tuvieron varias conversaciones en las que discutieron preocupaciones sobre el enfoque del gobierno de Trump hacia Ucrania, de acuerdo con declaraciones preparadas obtenidas por The Associated Press.



"Puedo confirmar”, escribió, que la esencia del testimonio del diplomático “es exacta”.

Como asesor de seguridad nacional, Morrison estaba entre los que escucharon en persona la conversación telefónica de Trump con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy. Dijo que tenía tres preocupaciones si la discusión se filtraba: cómo sería recibida en un Washington polarizado, cómo afectaría un respaldo bipartidista en el Congreso para Ucrania, y cómo impactaría las relaciones entre los dos países.

Varios legisladores republicanos dijeron que las declaraciones iniciales de Morrison estaban cambiando el debate en favor de Trump.



Dijeron que la declaración inicial de Morrison contradijo a otro testigo clave, el teniente coronel Alexander Vindman, el oficial del ejército a cargo de asuntos de Ucrania en el Consejo de Seguridad Nacional. Vindman dijo el martes que en dos ocasiones expresó alarma sobre las acciones del gobierno de Trump.



"Es un testigo muy convincente que ofrece testimonio hoy que contradice parte del testimonio dado por el señor Vindman”, dijo el representante republicano Mark Meadows. Los comentarios iniciales de Morrison no fueron publicados.



El testimonio de Morrison “es muy perjudicial para la narrativa demócrata”, agregó Meadows. “Ellos repentinamente se han vuelto muy callados porque este testigo en particular es muy creíble y ha dado evidencia que indica que algunos de los otros testigos no han sido completamente honestos”.



Otro republicano, Chip Roy, dijo: “Cuando ustedes vean lo que él dijo, va a ser muy interesante”.



Morrison era el principal asesor del CSN para Rusia y Europa hasta que renunció el miércoles. Un alto funcionario del gobierno dijo que Morrison había “decidido explorar otras oportunidades”. El funcionario, que no estaba autorizado a hablar sobre el trabajo de Morrison y habló solamente a condición de anonimato, dijo que éste había estado considerando dejar la administración desde “hace cierto tiempo”.



Se esperaba que los representantes le pidieran a Morrison explicar el “desasosiego” que de acuerdo con reportes tuvo cuando Trump le exigió a Ucrania investigar al exvicepresidente Joe Biden y por ende interferir en la campaña electoral. Morrison, llevado a la Casa Blanca por el entonces asesor de seguridad nacional John Bolton, fue mencionado prominentemente en el testimonio del diplomático Taylor.

Fue Morrison quien alertó inicialmente a Taylor sobre preocupaciones acerca de la conversación telefónica de Trump con el presidente ucraniano.



De hecho, el nombre de Morrison aparece más de una docena de veces en el testimonio de Taylor, quien les dijo a los investigadores que Trump estaba reteniendo la ayuda militar a Ucrania a menos que Zelenskiy prometiese públicamente investigar a Biden y su hijo Hunter. El testimonio de Taylor contradijo las reiteradas negativas de Trump acerca de que hubo un quid pro quo.



Morrison y Taylor hablaron al menos cinco veces en las semanas posteriores a la conversación telefónica de julio para discutir las acciones del gobierno de Trump hacia Ucrania, de acuerdo con el testimonio de Taylor.



Sobre la retención de los fondos de seguridad para Ucrania, Morrison le dijo al diplomático: “El presidente no quiere proveer ninguna asistencia”.