Pilotos de EE UU reportaron presencia de extraños objetos voladores con velocidades hipersónicas

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Pilotos de la Marina de Estados Unidos reportaron la presencia de objetos extraños en el cielo, unos se movían como trompo en contra del viento, otros no tenían motor visible ni luces infrarrojas, pero podían alcanzar los 30,000 pies de altura y velocidades hipersónicas. Los avistamientos ocurrieron entre 2014 y 2015, según retrata el prestigioso The New York Times.

Algunos de los avistamientos quedaron grabados en video y se ve "un objeto que se acerca a las olas del océano cuando los pilotos cuestionan lo que están viendo", señala el reportaje.

Militares de Estados Unidos reportaron avistamiento de presuntos ovnis. Foto: Captura de video

The New York Times asegura que el Departamento de Defensa nunca ha dicho que los objetos tengan origen extraterrestre. Incluso menciona que el teniente Graves y otros cuatro pilotos de la Marina, que vieron los objetos en 2014 y 2015, no han afirmado sobre el origen de los mismos.

Hasta ahora la procedencia de estos objetos es una incógnita.

Los expertos creen que podría tratarse de drones, pero no se descartan otras posibilidades, incluso que se trate de reflejos u otros efectos atmosféricos.