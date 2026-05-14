Argentina restringe ingreso a estadios a padres que incumplan manutención

Buenos Aires, Argentina.- El Gobierno argentino restringió esta semana el ingreso a estadios de fútbol a personas inscritas en registros de deudores de pensiones alimentarias destinadas a hijos menores de edad, una medida que ya regía en algunas jurisdicciones y que ahora se incorpora al sistema de control a nivel nacional.

La decisión, oficializada mediante una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional publicada este miércoles en el Boletín Oficial, modifica una normativa que dio origen al programa 'Tribuna Segura', que regula la aplicación de restricciones de concurrencia administrativa en espectáculos futbolísticos.

Los deudores alimentarios son personas que incumplen, de manera total o parcial, con el pago de la cuota alimentaria fijada judicialmente para sus hijos.