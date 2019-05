Jueces en Brasil votan a favor de dejar en libertad a Temer  

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.-Un panel de cuatro jueces votó el martes en favor de dejar en libertad al expresidente brasileño Michel Temer mientras se le investiga por corrupción. Pero el exmandatario no saldrá de prisión hasta que otros jueces aprueben su liberación.



De acuerdo al fallo de una corte superior de Brasilia, las circunstancias no justifican el arresto preventivo para el político de 78 años, quien dejó la presidencia el 1 de enero.



Temer ha permanecido detenido desde el 9 de marzo en una estación policial en Sao Paulo mientras se le investiga por presuntamente haber recibido sobornos de parte de una constructora a cambio de licitaciones públicas.. El exmandatario rechaza cualquier irregularidad.



El equipo defensor de Temer dijo que no quedó claro cuándo es que el juez decidirá sobre la orden de libertad.

