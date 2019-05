Azafata narra los momentos de terror que se vivieron en el interior del avión incendiado en Rusia

MOSCÚ, RUSIA.- Tatiana Kasátkina, una auxiliar de vuelo que viajaba en el avión que se incendió mientras hacía un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Moscú, matando a 41 personas de las 78 a bordo, narró los momentos de terror que se vivieron en pleno vuelo.



"Despegamos, entramos en una nube y nos encontramos con granizo. Se oía el ruido del granizo fuera del avión y, en ese momento, se escuchó ruido en el lado derecho. Todo pasó muy rápido. Había humo negro", dijo la azafata.



La mujer dijo que los pasajeros de la parte trasera del avión se comenzaron a arrastrar para salir de donde inició el fuego. "Todos empezaron a salir de sus asientos y moverse, aunque el avión todavía viajaba rápido".

"Vi que una mujer llamó a alguien y decía: 'Estamos ardiendo, nos estamos cayendo'. Estaba en el pasillo, entre la fila y la clase bussiness", relató.



Kasátkina agregó que cuando el avión aterrizó, ella inició la evacuación de inmediato. "Ya no veía nada: empujé la puerta con la pierna y, después, empujé a los pasajeros para que no se demoraran, agarré del cuello a cada uno".



"Todos empezaron a gritar: 'Estamos ardiendo', pero dento del avión no había llamas como tales. Después, dentro, los pasajeros dicen que comenzaron a derretirse las ventanillas de inmediato mientras todavía nos arrastrábamos", recordó.



La aeromoza dijo que hubo un fuerte relámpago poco después de despegar la tarde del sábado del aeropuerto Sheremetyevo rumbo a Murmansk.



En los videos se ve a algunos de los 37 sobrevivientes cargando equipaje de mano mientras se deslizaban por un tobogán inflable desde la parte frontal del avión, lo que generó interrogantes de si tomar su equipaje pudo haber obstaculizado el desalojo, en donde cada segundo pudo haber separado una vida de una muerte.



El avión, un Sukhoi SSJ100 operado por la aerolínea nacional rusa Aeroflot, había despegado de Sheremetyevo pero regresó a los pocos minutos y pidió aterrizar de emergencia. El avión tocó tierra con brusquedad y surgieron llamas y humo negro de la parte inferior.



Al parecer el avión no descargó combustible antes de aterrizar, un procedimiento común. No es claro por qué no tomó el tiempo para hacerlo.



El piloto dio que “debido al relámpago, perdimos comunicación por radio”, informaron la televisora Zvezda TV y el periódico Komsomolskaya Pravda.



Las dos cajas negras, dispositivos que registran datos y voces durante el vuelo, han sido recuperadas, según indicó el principal organismo ruso de investigación.



Los investigadores barajan tres principales hipótesis sobre la causa del desastre: pilotos sin cualificación suficiente, fallo del equipo o el clima, según dijo la portavoz del comité, Svetlana Petrenko, citada por agencias rusas de noticias.



Había tormentas en la zona de Moscú cuando aterrizó el avión. No se ha hecho público por qué los pilotos decidieron hacer un aterrizaje de emergencia.

