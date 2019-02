Las frases que resumen el discurso del Estado de la Unión 2019 de Donald Trump

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció el martes 5 de febrero su segundo discurso del Estado de la Unión 2019 en el Capitolio. Ahí llamó a una nueva era de cooperación para romper "décadas" de estancamiento político.



A las 8:00 de la noche -hora de Honduras- el magnate ingresó al Capitolio y recibió una ovación de todos los presentes.



La tradición es que el presidente de Estados Unidos evalúe su actual gestión y define qué hará durante el resto de su período.



A continuación las frases más importantes y polémicas de Donald Trump.

1. "En el pasado, la mayoría de las personas en esta sala votaron por un muro, pero el muro adecuado nunca se construyó. Lo construiré".



2. "Nunca voy a abolir a nuestros héroes de ICE (Control de Inmigración y Aduanas).



3. "Esta noche renovamos y decimos que Estados Unidos nunca será un país socialista".



4. "Los muros funcionan y los muros salvan vidas. Así que trabajemos juntos, encontremos un compromiso y logremos un acuerdo que realmente haga que Estados Unidos esté seguro".



5. "Se está produciendo un milagro económico en Estados Unidos, y lo único que puede detenerlo son las guerras tontas, la política o las rídiculas investigaciones partidistas. Si va a haber paz y legislación, no puede haber guerra e investigación. ¡Simplemente no funciona de esa manera!".



6. "Mi presupuesto reclamará a los demócratas y a los republicanos que asignen los recursos necesarios para eliminar la epidemia de VIH en Estados Unidos en 10 años. Juntos, venceremos el Sida en América y más allá".



7. "Estamos comprometidos a sacar del juego a coyotes, carteles y traficantes de personas".



8. "La agenda que estableceré esta noche no es una agenda republicana o una agenda demócrata. Es la agenda del pueblo estadounidense".



9. "Debemos dejar atrás las trabas política. Sanar las heridas de antaño, forjar nuevas soluciones. Tenemos que elegir entre la grandeza o el estancamiento. Esta noche les pido que elijan la grandeza".



10. "He ordenado a otros 3,750 soldados a nuestra frontera sur para prepararme para la tremenda embestida".



11. "Para defender la dignidad de cada persona le pido al Congreso que apruebe una ley para prohibir el aborto tardío de niños que pueden sentir dolor en el vientre de la madre".

12. "Condenamos la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido a esa nación (Venezuela) en un estado de pobreza y desesperación".