Así fue el espectacular show de luces en Sídney para recibir el 2026

Los fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el puerto de Sídney para recibir el Año Nuevo 2026.
Desde hace varios años, Sídney se autoproclamó la "capital mundial de Año Nuevo" porque es la primera gran ciudad del mundo que recibe al nuevo año.
Este año, los actos en Sídney estuvieron marcados por el atentado terrorista del pasado 14 de diciembre, cuando dos hombres abrieron fuego contra una multitud que celebraba una festividad judía en la turística playa de Bondi, matando a 15 personas.
Antes de iniciar con los fuegos artificiales hubo un emotivo momento para honrar la memoria de las víctimas con un minuto de silencio.
Miles de personas se aglomeraron para hacer la cuenta regresiva y recibir el 2026 con alegría y festejos.
Por varios minutos el cielo de Sídney se iluminó con luces de varios colores por los ya tradicionales fuegos artificiales.
Cientos de personas desde sus botes presenciaron y celebraron el Año Nuevo.
Se estima que para los casi 12 minutos de show, se utilizaron cerca de nueve toneladas de fuegos artificiales.
En el ambiente de fiesta se escuchó a una sola voz el conteo de la cuenta regresiva para recibir el 2026.
Antes de Sídney, la isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, y otros pequeños territorios del Pacífico sur como Samoa y Tonga ya celebran la llegada del 2026.
El show de luces de Sídney atrae a miles de turistas a la ciudad para celebrar el Fin de Año.
Por años, Sídney se ha destacado por el espectacular show de fuegos artificiales con los que celebran la llegada del nuevo año.