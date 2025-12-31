¿Qué país del mundo recibe primero el Año Nuevo 2026 y por qué?

El año 2026 está a la vuelta de la esquina y eso nos hace pensar en qué país es el primero en recibirlo. Aquí los detalles de esta curiosa isla que tiene ese privilegio y la razón de por qué celebra casi 25 horas antes que otros países del mundo.
Kiritimati, también conocida como Isla de Navidad, es el primer territorio habitado del mundo en recibir el Año Nuevo 2026.
La isla celebra el cambio de año unas 20 horas antes que lo celebramos en Honduras, pero ¿Cuál es la razón?
Kiritimati es una isla que forma parte de Kiribati, nación del Pacífico que ajustó la Línea Internacional de Cambio de Fecha en 1995.
El cambio permitió que todo el país isleño compartiera el mismo día calendario.
Con 312 kilómetros cuadrados, Kiritimati es el atolón coralino habitado más grande del mundo.
Sus lagunas y arrecifes de coral rodean uno de los paisajes más remotos del planeta, donde la pesca también destaca.
La isla fue descubierta en 1777 por el capitán James Cook, durante la Nochebuena, lo que influye en su apodo de Isla de Navidad.
En la isla viven alrededor de 7,000 habitantes, estrechamente ligados al mar.
Kiribati es uno de los países más amenazados por el aumento del nivel del mar debido al cambio climático.
El país podría enfrentar una de las mayores crisis de refugiados climáticos en las próximas décadas.
Mientras gran parte del mundo aún despida al año, en Kiritimati el 2026 ya ha comenzado.