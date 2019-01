Padre de Julen, niño que cayó en pozo de Totalán: "Tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo de ahí"

MÁLAGA, ESPAÑA.- "Que esto no decaiga hasta que podamos sacar a mi hijo con vida de ahí, por favor", fue una de las súplicas de José Rosello, padre de Julen, el menor de dos años que tiene a España en vilo tras presuntamente caer a un pozo de 25 centímetros de diámetro y más de 100 metros de profundidad en Totalán, Málaga.



El progenitor del menor habló con diferentes medios españoles y dejó claro que mantiene intacta la esperanza. "Tenemos un ángel que va a ayudar a que salga vivo de ahí. Sigo conservando la esperanza".



La búsqueda del menor ya lleva más de 72 horas.



Sobre su esposa reveló que está devastada. "Está siendo eterno. Mi mujer está rota. Estamos muertos".



"Hay mucha gente que puede decir soy padre yo te entiendo, pero no me entienden. Se lo puede imaginar", agregó.



Hasta el momento los avances confirman rastros del pequeño en el orificio: hallaron un pedazo de su cabello y una bolsa de golosinas que él portaba.