Muere segundo niño guatemalteco en manos de autoridades de inmigración de Estados Unidos

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.-Un niño guatemalteco de 8 años de edad falleció estando detenido por las autoridades de inmigración estadounidenses, dijeron voceros, siendo el segundo caso de un niño migrante que muere este mes bajo custodia estadounidense.



El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que el menor falleció después de la medianoche el martes.



El niño “mostraba síntomas de una potencial enfermedad” el lunes y fue llevado junto con su padre a un hospital en Alamogordo, Nuevo Mexico, dijo el servicio.



Allí, agregó la agencia, se diagnosticó que el niño estaba resfriado y tenía fiebre. Se le dieron las medicinas amoxicilina e Ibuprofeno y fue dado de alta el lunes.



La agencia dijo que esa misma noche el niño fue llevado de vuelta al hospital con náuseas y vómitos y que falleció poco después.



Añadió que no se ha determinado la causa de fallecimiento, y que avisó tanto a la inspectoría interna del Departamento de Seguridad Nacional como al gobierno de Guatemala.



Prometió “una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias”.



Las autoridades no han revelado cuándo padre e hijo ingresaron a suelo estadounidense ni por cuánto tiempo estuvieron detenidos. En el comunicado, la agencia fronteriza solo dice que el chico había sido “previamente detenido”.



Alamogordo está a unos 145 kilómetros (90 millas) de la frontera entre México y Estados Unidos en El Paso, Texas.



Rubén García, director de un albergue para inmigrantes en El Paso llamado Annunciation House, dijo el martes que no tenía razón para creer que padre e hijo habían estado allí, pero que necesitaba más información sobre lo sucedido.