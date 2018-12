Discurso de AMLO durante toma presidencial: "Prometo no robar"

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO.- Con la frase "Prometo desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, que el pueblo me ha concedido de manera democrática", Andrés Manuel López Obrador, el sucesor de Enrique Peña Nieto, inició su discurso durante la toma de posesión desarrollada el 1 de diciembre en México.



Después de recibir la banda tricolor presidencial, entregada por el presidente de la Cámara de Diputados, AMLO expresó "Iniciamos hoy la cuarta transformación. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevara a cabo una transformación pacífica y ordenada. Se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México".



Además, destacó una vez más que su gobierno combatirá de frente la corrupción. "Esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo y a la simulación. Deberíamos empezar por los de arriba, pero no habría cárceles suficientes. Meteríamos al país en una dinámica de confrontación que nos llevaría a consumir recursos que necesitamos para regenerar al país", dijo.

Uno de los momentos que no pasó desapercibido durante su discurso ocurrió cuando insistió en su lucha contra la corrupción. "Prometo no robar. Dejo en claro que si mis seres queridos cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano", manifestó.

El mandatario insistió "Por el bien de todos, primero los pobres".