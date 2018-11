Casa Blanca suspende a reportero por confrontar a Trump

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca suspendió el miércoles el pase de prensa del corresponsal de CNN Jim Acosta después de que se enfrascó en una acalorada confrontación con el presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa.



Ambos comenzaron a discutir después de que Acosta le preguntó a Trump sobre la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a la frontera sur de Estados Unidos. Cuando Acosta intentó hacer una pregunta de seguimiento, Trump lo interrumpió: “¡Es suficiente”, y una asistente de la Casa Blanca intentó infructuosamente quitarle el micrófono al reportero.



La secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders emitió un comunicado en el que acusó a Acosta de “poner sus manos sobre una joven mujer que solo intentaba hacer su trabajo como becaria en la Casa Blanca”, y dijo que el acto era “absolutamente inaceptable”.



La interacción entre Acosta y la becaria fue breve, y Acosta parece rozar el brazo mientras ella iba tras el micrófono al que él se aferraba. “Discúlpeme, señora”, le dijo.



Acosta tuiteó que la declaración de Sanders de que puso sus manos sobre la asistente fue “una mentira”.



En un comunicado, CNN dijo que la Casa Blanca le retiró el pase de prensa a Acosta “en represalia por sus preguntas desafiantes” del miércoles, y la cadena acusó a Sanders de mentir sobre los actos de Acosta.



Sanders “realizó acusaciones falsas e hizo referencia a un incidente que nunca ocurrió. Esta decisión sin precedentes es una amenaza a nuestra democracia y el país merece algo mejor”, dijo CNN. “Jim Acosta tiene todo nuestro respaldo”.



Los periodistas asignados a la cobertura de la Casa Blanca solicitan pases que les permitan el acceso diario a las zonas de prensa del Ala Oeste. El personal de la Casa Blanca decide si los periodistas son elegibles, aunque es el Servicio Secreto el que determina qué solicitudes son aprobadas.



La conferencia de prensa posterior a las elecciones legislativas representó el punto más bajo en la relación entre el presidente y los periodistas.



“Es una prensa tan hostil”, dijo Trump después de ordenarle a la reportera April Ryan, de American Urban Radio Networks, que se sentara cuando ella intentó hacerle una pregunta.



El presidente se quejó de que la prensa no cubre el auge económico y de que era la responsable de gran parte de la división política en el país. Dijo: “Puedo hacer algo fantástico, y ellos hacen que no se vea bien”.



Sus discusiones con Acosta y con Peter Alexander de NBC News se tornaron personales, algo inusual incluso en un escenario en donde la naturaleza de sus trabajos suele confrontar a los presidentes y reporteros.



“Vine como una buena persona que quería responder preguntas, y ahora hay personas saltando de sus asientos y gritándome preguntas”, dijo Trump, quien habló durante casi 90 minutos a pesar de sus confrontaciones con los reporteros.



Acosta le preguntó a Trump por qué la caravana de migrantes fue un tema al que le dio tanto énfasis durante la contienda electoral y cuestionó la referencia del mandatario, quien comparó al contingente con una invasión.



“Debe dejar que me encargue del país”, dijo Trump. “Usted encárguese de CNN, y si lo hiciera bien sus ratings serían mucho mejores”.



Después de que Acosta intentó preguntarle sobre la investigación de la injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, Trump intentó darle el turno a Alexander, pero Acosta siguió haciendo preguntas.



“A CNN le debería de dar pena que usted trabaje para ellos”, le dijo el presidente a Acosta. “Es una persona horrible y maleducada. No debería estar trabajando para CNN. La manera en que trata a Sarah Sanders es horrible. La manera en que trata a otras personas es horrible. No debería tratar así a las personas”.



Alexander salió en defensa de su colega. “He viajado con él y lo he observado”, dijo Alexander. “Es un reportero perseverante que se parte el lomo como el resto de nosotros”.



“Tampoco soy un gran fanático suyo”, le respondió Trump.



“Entiendo”, dijo Alexander mientras intentaba realizar una pregunta. Acosta respondió e hizo mención de los dispositivos explosivos que fueron enviados recientemente a CNN y a otros rivales políticos del presidente.



“Solo siéntese”, dijo Trump. “Cuando reporta noticias falsas, algo que CNN hace mucho, se convierte en enemigo del pueblo”.