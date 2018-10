Donald Trump amenaza con quitar ciudadanía a hijos de inmigrantes nacidos en EEUU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump quiere abolir por decreto el derecho a la ciudadanía que se otorga a todos los que nacen en territorio estadounidense, según una entrevista divulgada este martes.



"Somos el único país del mundo donde, si una persona llega y tiene un bebé se convierte en ciudadano de Estados Unidos... con todos los beneficios", dijo en la entrevista televisada. "Es ridículo, es ridículo, y tiene que terminar".



La propuesta se produce poco antes de las elecciones de medio mandato, en cuya campaña el presidente ha buscado colocar a la migración en el centro del debate.



No obstante, la propuesta está lejos de convertirse en realidad, pues modificar la Constitución implica procedimientos que no incluyen al decreto presidencial.



En la entrevista con Axios, el mandatario dijo que prevee firmar un decreto para que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres inmigrantes, en situación irregular o no, no se beneficien más de ese derecho.



Más allá de la resistencia que la propuesta pueda generar, los juristas cuestionan que el presidente pretenda acabar mediante un decreto con este derecho garantizado por la Constitución.



"Siempre me dijeron que se necesita una enmienda constitucional. ¿Adivina qué? No es así", señaló Trump.



"Está en proceso. Se va a hacer con un decreto", aseveró.