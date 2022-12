El tuit que predijo la victoria de Messi con Argentina en el Mundial de Qatar

El único error que tuvo el hincha argentino en su predicción fue que Messi no se coronó campeón a los 34 años, sino que a los 35.

“Pero por otro lado, me encanta el fútbol, me encanta lo que hago, lo disfruto y disfruto estar en la selección, estar con este grupo. Y obviamente que quiero seguir viviendo unos partidos más siendo campeón del mundo”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre lo que pensaba hacer después de coronarse campeón mundial mencionó: “Obvio que quería cerrar mi carrera con esto, ya no puedo pedir nada”, señaló.

Aunque este fue el último mundial que Messi disputó con la selección albiceleste, el argentino aseguró que aún no dejará de portar la 10.

Añadió: “Es una locura que se haya dado en el momento en que se dio, pero es impresionante. Es impresionante que pueda terminar de esta manera. Sabía, lo dije en algún momento, que Dios me la iba a regalar y no sé por qué presentía que iba a ser ésta. Una vez más me hizo dar una felicidad enorme”.

Con este triunfo, Argentina sumó su tercer trofeo, luego de haber ganado en Argentina-1978 con la selección de Mario Kempes, y en México-1986 con la de Diego Maradona.