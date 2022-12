¡No se retira! Messi anuncia que quiere seguir jugando con Argentina

Además, de forma inesperada, el rosarino también habló de su futuro con la albiceleste. “No me retiro de la selección. Quiero seguir jugando para Argentina para honrar el título de campeón del mundo. Es el título que me faltaba y aquí está”, añadió visiblemente emocionado.

Un emocionado Messi, admitió que la copa se le resistió, pero a la vez hizo hincapié en lo mucho que deseaba ganarla. “Una locura, se hizo desear, pero es lo más lindo que hay. Mirá lo que es, es hermoso. La deseaba muchísimo. Dios me la iba a regalar, presentía que era esta, sufrimos un montón pero lo conseguimos”, expresó.

“¿Qué más da? Puede tener la 10 guardada si desea seguir jugando. Creo que se ganó el derecho de poder elegir que hacer con su carrera futbolística y con la Selección Argentina. No tiene ninguna cuenta pendiente, la verdad que es un placer haberlo entrenado a él y a sus compañeros”, explicó Scaloni.

El estratega explicó que Messi se ganó el derecho de elegir su futuro y que ya no tiene cuentas pendientes con nadie, si es que alguna vez las tuvo.

Finalmente, la Pulga valoró todo lo conseguido durante su carrera. “Quería terminar mi carrera con esto y no puedo pedir más. He ganado la Copa América, el Mundial y ha llegado casi al final. Me encanta el fútbol y estar en este grupo, vivir partidos como campeón del mundo”, puntualizó.

