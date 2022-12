Antonela Roccuzzo se vuelve viral con su propia versión del “¿Qué mirás, bobo?”

Tras la victoria del combinado nacional, Messi le dirigió esas palabras a Wout Weghorst, delantero neerlandés autor de los dos goles europeos que llevaron el partido a penales.

Weghorst dio su versión de lo sucedido tras el incidente en una entrevista.

“Quise darle la mano después del partido. Le tengo mucho respeto como jugador de fútbol pero él tiró mi mano a un lado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, estoy realmente decepcionado”, relató el jugador.