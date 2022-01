Famoso youtuber hondureño preso en EEUU pide ayuda a Xiomara Castro con emotiva carta

Redacción

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un hondureño que guarda prisión en Estados Unidos desde hace varios años hizo un llamado a la presidenta de Honduras Xiomara Castro, a pocas horas de haber tomado posesión en el cargo.



A través de una emotiva carta, Gerson Bladimir Ayala Romero, de 37 años de edad, quien es conocido mundialmente como "Jem-K un preso en el mundo real", gracias a su canal de YouTube, donde cuenta con más de un millón 500 mil seguidores, y muchos otros en sus demás redes sociales, se dirigió a Xiomara para pedirle su ayuda intercediendo por él ante las autoridades del país norteamericano.

Haciendo uso de sus redes sociales, el catracho originario del departamento de Lempira pidió a sus seguidores compartir la publicación y etiquetar a la mandataria, con el objetivo de que su petición pueda llegar hasta ella y se decida a apoyarlo.

En la misiva virtual que ya cuenta con casi 20 mil interacciones y ha sido compartida casi 3,000 veces en Facebook, Ayala Romero comenzó contando su historia y qué lo llevó a recibir una condena de 20 años de cárcel, de los cuales ha pagado casi 13.

Aquí la nota de manera íntegra:

Amigos y amigas, vengo a pedirles que me ayuden a compartir y mencionar a la Presidenta de Honduras Xiomara Castro. Aquí les dejo la carta que le envié a ella.



Presidenta de la República de Honduras



Licda. Iris Xiomara Castro de Zelaya

Señora Presidenta:



Me dirijo a usted con el debido respeto que merece, mi nombre es Gerson Bladimir Ayala Romero, tengo 37 años de edad, soy hondureño, preso en Estados Unidos. Aquí le detallo un poco de mi historia y el motivo de esta carta:

Llevo casi 13 años preso por un delito que cometí, sí, cometí un robo armado el cual estoy pagando conscientemente. Nunca he usado ningún tipo de excusa para justificar lo que hice, pero si usara alguna, sería la muerte de mi madre, la separación de mis hijos y la quiebra de la empresa donde trabajaba, perder todo a la misma vez y por último terminar de amigo con un grupo de muchachos que se dedicaban a eso, pero ninguna sería válida, solo fue que a mis 24 años de edad todavía era un joven muy falto de sabiduría.



Nunca me dediqué a delinquir, vengo de una familia humilde y trabajadora del departamento de Lempira, me educaron bien, me enseñaron valores y sobre todo a respetar, pero falté a todo lo bueno que me enseñaron. Me siento culpable y es por eso que estoy aquí pagando conscientemente mi delito.



Me dieron una condena de 20 años de los cuales llevo casi 13, en este tiempo me he dedicado a educarme y desarrollarme como ser humano, tengo dos diplomas, uno de administración de negocios y otro de escritor creativo, también soy bilingüe y estuve en un programa que se llamó: “Construyendo hombres de carácter a base de fe’’, donde tome un curso de reintegración a la sociedad y otro de terapia de reconocimiento moral entre otros.



En el programa nos dieron la oportunidad de interactuar con la sociedad, la cual yo aproveché para crear redes sociales, expuse mi historia al mundo con la finalidad de aconsejar a los jóvenes para que no cometan delitos y terminen en una situación como la mía.

La aceptación de la gente ha sido increíble, el día de hoy cuento con dos canales de YouTube, el canal principal Jem-K un preso en el mundo real con más de un millón 500 mil seguidores y un segundo canal llamado Notin Prisiones con casi trecientos mil seguidores, también una página de Facebook con más de un millón y otros miles en las otras redes sociales, en total más de tres millones de personas me están apoyando.



Me han entrevistado en canales de televisión reconocidos como Telemundo en Miami, Tv Azteca México y La Sexta de España, así como periódicos y youtubers alrededor del mundo incluyendo El Heraldo de Honduras y Tu nota, también personas influyentes como Pepe Garza y Larry Hernández y un sinnúmero de personas del medio artístico.



Los Estados Unidos son un país de leyes y bastante político, por eso vengo a usted con el corazón en la mano a pedirle encarecidamente que me ayude, por favor. Siendo un país político y usted la presidenta de Honduras, su palabra tiene mucho peso y me ayudaría muchísimo para poder salir de este lugar, ya sea con una carta o hablando con algún gobernante de este país.



Tengo a una abogada la cual ha trabajado dos años con mi caso intentando conseguirme un perdón, pero aún no me resuelve nada, después de Dios confió en que usted me ayudará. Mi compromiso al salir de prisión es trabajar con jóvenes para que dejen la calle, enseñarles sabiduría, sin religión y formar hombres y mujeres de carácter; también tengo propuestas para hacer una serie basada en mi historia y así mismo continuar con mi carrera musical. Sí, soy cantautor, tengo mucho apoyo y propuestas en la industria musical, tengo los medios para trascender en mi carrera y un futuro prometedor el cual esta opacado por mi situación. Confío en Dios que esta carta llegará a sus manos.



De antemano le mando un gran saludo y el abrazo de gratitud se lo daré cuando llegue a Honduras. Sinceramente, Gerson Bladimir Ayala Romero, para corroborar lo antes mencionado me encuentra en Google como Jem-K un preso en el mundo real. Gracias, Dios la bendiga.



Hasta el momento la mandataria hondureña no ha respondido la carta del joven, cuyo contenido en redes sociales está enfocado en mostrar su día a día dentro de la prisión, finalizando siempre con un consejo para su audiciencia, motivándoles a respetar las leyes y evitar entrar en estos lugares a pagar cualquier condena. Su frase más popular es "No vengan pa' ca".

