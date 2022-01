Regalosper, el negocio familiar de Eda Rodríguez, la hondureña que une a centroamericanos en España

Yeny Sarmiento|Video: Roberto Ramos

GEFATE, ESPAÑA.- Frustarse por no encontrar el empleo soñado puede llevar a muchos a desistir, pero no es el caso de Eda Suyapa Rodríguez Rivera, la hondureña que pone toda su creatividad y toque personal a los regalos que adquieren hondureños, guatemaltecos y nicaraguense en Gefate, ciudad ubicada en el corazón de España.



Como muchos catrachos que empacan todos sus sueños y anhelos en una pequeña maleta, Eda salió desde muy joven de su natal Siguatepeque y aunque confiesa a Diario EL HERALDO que está muy agradecida con Dios por todo lo que está logrando, no deja de extrañar a sus seres queridos, especialmente a su madre.

LEA: Michelle Crespo, la porteña que llegó a Córdoba para encantar con su 'pollo chuco'



Lo primero -nos dice- fue encontrar un empleo y lo logró como niñera, labor que desempeñó con esmero por más de 10 años, pero un buen día supo que estaba lista para buscarse mejores opciones aunque reconoció que emprender no estaba en su mente.

La joven unió su talento al de su esposo y desde entonces amplían sus productos con mucha creatividad.







Fue su esposo Zahyde Víctor, chileno a quien conoció en 2012, con quien lleva siete años casada y ha procreado a Víctor Elías (5) y Samuel José (3), quien un día al verla un tanto decepcionada por salir día tras día a buscar un mejor empleo y no encontrarlo, quien le dijo "yo te daré trabajo".



Recuerda que aquellas palabras le parecieron muy graciosas, pues se preguntó cómo le daría trabajo él.



Resulta que ambos tienen mucho talento. Ella es muy creativa y esmerada y él un experto en diseño... así surgió casi de la nada su negocio familiar, de "una mañana de búsqueda de empleo", nos comentó.

DE INTERÉS: Lenca Design, la marca de Evelyn Ávila que exalta el tejido lenca en Europa

"Él es un hombre que sabe mucho de diseño, tiene mucho talento la verdad, entre él y yo nos unimos. Él se encarga de la parte gráfica y yo de promocionar, atender los pedidos, hacer entregas y empujar nuestros productos en las redes", nos explicó.



"Como hondureña tengo muchas ideas y se las plasmo a él, para que las diseñe", agregó.

Eda nos confiesa que todo aquello que permite crearle un diseño es una oportunidad para su negocio.





De eso ya han pasado dos años en los que no les han faltado pedidos, pues ofrecen una amplia variedad de productos desde sudaderas, camisetas, cojines, tazas y todo aquello que permita aplicársele un diseño.



Sus regalos personalizados han acaparado el gusto de los hondureños, pero además el de muchos nicaragüenses y guatemaltecos que residen en Gefate. En la actualidad también atienden pedidos de empresas que los buscan para hacer artículos promocionales.

ADEMÁS: "De niño miraba las pasarelas y decía 'algún día yo estaré ahí'": joven hondureño se abre paso en el modelaje en Barcelona

Los cojines y las sudaderas son algunos de los productos más demandados en su emprendimiento.

LEA: Mario Gutiérrez, el hondureño que recorre el mundo y se distingue con sus pinceladas



"Regalosper más que regalos personalizados, son artículos únicos que es lo que los marca, que hace la diferencia y que tanto gusta entre nuestros clientes", expresó Eda.

Sus productos pueden ser ubicados en la página de Facebook Regalosper



La catracha y su emprendiento familiar seguirán creciendo para complacer los gustos de los centroamericanos en la madre Patria. Ella es ejemplo de mucha creatividad y resiliencia.