"No soportó su muerte": madre de Michelle Reconco murió 4 meses después de su fallecimiento

Luego de cuatro meses viviendo sin su hija Stefhany Michelle Reconco, quien murió tras ser atropellada en Miami, Estados Unidos, doña Martha Rosales murió por causas naturales, confirmaron familiares. ¿Qué deterioró su salud? Esto es lo que se sabe.
Martha Rosales, de 42 años, era la madre de Michelle Reconco. Rosales luchaba contra una enfermedad terminal que terminó acabando con su vida tras la noticia de la muerte de su pequeña en agosto del año pasado.
Familiares mencionaron que Rosales había sido diagnosticada una enfermedad terminal, pero se agravó tras la pérdida de su hija, Desde entonces, su estado de salud se deterioró progresivamente.
"El dolor más grande es perder a un hijo; difícilmente una madre enferma podrá soportar tanto dolor. Ahora está reunida con su hija. ¡Mucha fortaleza a toda su familia!", "¡Qué barbaridad! Que en paz descanse. No soportó la muerte de su hija. Paz y resignación a toda su familia en estos momentos", mencionaron sus allegados.
Rosales era originaria del barrio San Rafael, en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho.
Reconco, una joven de 25 años originaria de Honduras, perdió la vida luego de ser embestida por un vehículo en Miami, Estados Unidos, cuando salía de un establecimiento.
El hecho se reportó a eso de las 5:30 a.m. del domingo en la avenida 32 del noroeste, justo afuera del 809 Miami Lounge en el noroeste de Miami-Dade.
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que los agentes encontraron a la víctima golpeada y, aunque fue trasladada de urgencia al hospital, lamentablemente falleció poco después.
Joel Reconco, padre de la víctima y reconocido entrenador de fútbol de la ciudad de Juticalpa, con pasado en las reservas y el primer equipo del Olancho FC, narró que su hija andaba de compras cuando fue embestida por un vehículo fantasma.
La noticia ha causado gran conmoción entre familiares, amigos y la comunidad, quienes hoy lamentan profundamente su partida.