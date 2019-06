JEM-K, el hondureño que se convirtió en el primer youtuber en una prisión

Haydi Carrasco

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Rodeado de cuatro paredes blancas, un baño y una cama litera en la que duerme él y su compañero de celda, así graba sus videos JEM-K, el primer preso youtuber del mundo.

Pero no es un youtuber cualquiera, sino un hondureño, quien debido a "los errores" que cometió, como él mismo lo dice, se encuentra en una prisión de Estados Unidos desde hace 10 años.

JEM-K emigró de su natal San Pedro Sula, al norte de Honduras, cuando apenas era un niño. Se instaló en Estados Unidos junto a sus abuelos y hermanos (quienes tienen ciudadanía y residencia, respectivamente), y debido al paso del huracán Mitch por Honduras, él también consiguió la protección de un programa de estadía, pero por su historial criminal al salir de la cárcel será deportado a Honduras.

EL HERALDO conversó con el compatriota, quien buscar servir de ejemplo para otros hondureños, lo que le ha costado 18 celulares por grabar videos a escondidas dentro de una cárcel.

Pero también le ha permitido tener más de 579 mil suscriptores y ya fue reconocido por Youtube con una placa que otorga a los creadores de contenido, que más que eso también le permite generar ingresos.

Aquí la entrevista que hondureño JEM-K, un preso en el mundo real, dio en exclusiva a EL HERALDO:

¿Por qué estás en la cárcel?

Me involucré con una muchacha que andaba en un grupo que se dedicaba a robar. Yo no sabía, hasta que un día ella se puso preocupada y me contó que un compañero de trabajo se iba a ir. Me empezó a platicar todo lo que hacía y fue cuando me dijo que necesitaban a un hombre que ocupara la vacante que había. Yo inmaduro y bastante tonto, al pensar que ella lo hacía siendo mujer, dije no ha de ser difícil y aquí estoy en la cárcel.

¿Qué robaban?

Robábamos donde hacían las exposiciones de diamantes y joyería finas, todo lo que tenía que ver con diamantes. Eran robos millonarios.

Tenías 23 años cuando te detuvieron, ¿qué pensaste en ese momento?

Me asusté, pero aún no sabía en el problema en el que estaba metido, pensé que me dejarían salir con fianza. Me di cuenta hasta que dieron los cargos y no calificaba para fianza.

¿Cuál fue la condena que te dieron?

20 años, pero si Dios quiere en septiembre que cumplo los 10, la mitad, con parole (libertad condicional) revisan mi caso y primero Dios me dejen salir.

¿Cómo han sido estos 10 años en la cárcel?

El tiempo al principio fue difícil porque me mandaron para una prisión de máxima seguridad. Los primeros cinco años me junté con los pandilleros porque eran los de más valor, pero me la pasaba peleando; luego agarré la droga, caí en depresión y después de un tiempo sentí que no podía más, me miré al espejo y no me reconocía, no me gustó cómo me vi y fue cuando me dije tengo que salir de esto y encontrarle sentido a mí vida. Ahí empezó todo, empecé a hacer ejercicio y me metí a estudiar.

¿Les permiten estudiar en prisión?

Sí. Tiene uno que graduarse primero, sacar el diploma de GED que le llaman, es como la secundaria, ese diploma lo saca uno en todas las prisiones y puede sacar otros cursos. Aquí dan clases de administración de negocios, idiomas, para legal, arte, escritor creativo. Yo me gradué en administración de negocios.

En el 2014 te trasladan de la cárcel de máxima seguridad a una prisión normal, ¿en qué momento comenzas a ser youtuber?

Ya había empezado cuando estaba en la prisión de máxima seguridad, yo tenía un teléfono, pero lo hacía a escondidas hasta que me cacharon. Estuve en investigación, luego encontraron el contenido que hacía y de ahí salió la idea de empezar el programa. Abrí mi canal de Youtube desde que estaba en la cárcel de máxima seguridad y se me vino la idea de mostrar el diario vivir de nosotros, solo quería que vieran cómo era la prisión, ya después fue que pensé en dar consejos.

¿De dónde sale el nombre de JEM-K?

Son las iniciales de mis cuatro hijos.

¿Qué tanto acceso tenés para hacer los videos?

En todo el dormitorio, lo único que me limito por respeto a los demás presos, porque a muchos de ellos no les gusta salir en cámaras

¿Cuál es tu rutina en la cárcel?

Los días de semana preparo el dormitorio para la inspección, que todo esté en orden y limpio; luego nos reunimos todos en el dormitorio una hora para revivir instrucciones, después a clase y a hacer ejercicio. Los fines de semana grabo y estoy trabajando en otros proyectos. Tengo propuesta para un libro y una película, también estoy lanzando a un amigo de cantante, estamos en grabaciones. Estoy escribiendo un libro de ciencia ficción y me gustaría que fuera una serie en Netflix.

¿Cuál ha sido el aprendizaje de estos 10 años en prisión?

Enterré el viejo yo para convertirme en alguien diferente. Me dio vergüenza por lo que hice y tuve miedo al rechazo de la sociedad, por eso decidí transformarme porque no quiero ser uno más del montón, aprendí el significado de vivir para servir y el valor de la vida y las cosas pequeñas. Aprendí que la calle y la delincuencia no son para mi, ni para nadie que piensa con coherencia, que tiene objetivos en la vida y una familia. Aprendí que la verdadera prisión es la ignorancia.