Nuevo criterio de USCIS dejará fuera a jóvenes que tramitan la green card

Tegucigalpa, Honduras.-El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementará el próximo 15 de agosto un cambio en la forma de calcular la edad protegida bajo la Ley de Protección del Estatus del Niño (CSPA, por sus siglas en inglés).

La CSPA es una normativa que impide que ciertos hijos de solicitantes solteros de residencia permanente o green card pierdan la elegibilidad si cumplen 21 años durante el proceso.

Con la modificación anunciada, USCIS considerará que una visa está “disponible” para este cálculo únicamente cuando aparezca en la tabla de Fechas de Acción Final del Boletín de Visas que publica el Departamento de Estado.

Hasta ahora, para ciertos casos, se aplicaba la tabla de Fechas para Presentar, lo que en algunos procesos ofrecía más tiempo de protección a los beneficiarios. El cambio busca unificar el criterio con el que ya aplica el Departamento de Estado.