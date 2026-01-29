  1. Inicio
  2. · Hondureños en el Mundo

Migrante hondureña estuvo 18 días detenida con sus hijos por ICE en un hotel

Una hondureña y sus dos hijos menores permanecieron retenidos durante 18 días en habitaciones de hoteles bajo custodia de ICE en Estados Unidos

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 15:15
Migrante hondureña estuvo 18 días detenida con sus hijos por ICE en un hotel

La madre relató la incertidumbre que vivieron sus hijos durante el encierro.

 Foto: Cortesía The City

Nueva York, Estados Unidos.- Una hondureña identificada como Ingrid, de 37 años, denunció que permaneció detenida junto a sus dos hijos pequeños durante casi tres semanas en habitaciones de hoteles bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos, en medio de un proceso de deportación, según reveló un informe del medio neoyorquino The City.

La detención inició el 20 de diciembre, cuando la mujer acudió con sus hijos, un niño de siete años y una niña de cuatro con ciudadanía estadounidense, a una cita en un punto de control migratorio en el edificio 26 Federal Plaza, en Nueva York.

Hipótesis del caso de José Santos, hondureño asesinado en un parque de España

De acuerdo con documentos judiciales citados por su abogada, Andrea Soto, agentes migratorios procedieron con el arresto al momento de su presentación.

Tras la aprehensión, la familia fue trasladada inicialmente a un hotel cercano al aeropuerto LaGuardia. Posteriormente, según una declaración jurada de un agente, fueron llevados al aeropuerto de Newark y luego enviados a Alexandria, Luisiana, donde continuaron bajo custodia en otro hotel.

En total, permanecieron retenidos durante 18 días, período que incluyó las festividades de Navidad y Año Nuevo, así como el cumpleaños del menor. Según el testimonio ofrecido al medio, durante ese tiempo no tuvieron contacto con el exterior.

“Mami, ¿cuándo nos vamos? Quiero ir a mi casa”, relató Ingrid que le repetían sus hijos mientras permanecían retenidos. Sobre la falta de información durante esos días, agregó: “no recibí respuesta. Solo decía: ‘En cualquier momento nos van a sacar de aquí’. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar”.

La familia fue liberada el 7 de enero y regresó a Nueva York por vía aérea. No obstante, su situación migratoria continúa sin resolverse. Una jueza federal determinó que el tribunal no tiene jurisdicción para frenar una posible deportación, y la orden temporal de protección está próxima a vencer.

Dos hondureños vinculados al abuso de menores son capturados por el ICE en EE UU

La hondureña deberá presentarse nuevamente ante ICE en febrero. Sobre esa próxima cita, expresó preocupación por el impacto en sus hijos: “Los niños me preguntan: ‘¿Volveremos a ese lugar?’ Les digo que sí. ¿Qué más puedo hacer?”.

También manifestó su temor ante la fecha programada: “tengo miedo, miro el calendario y digo: ‘Dios mío, ya se acerca el día del regreso’”.

Actualmente, Estados Unidos tiene capacidad limitada para la detención de familias migrantes con menores. Solo un centro de detención familiar opera en Texas, mientras las autoridades deben cumplir restricciones legales federales que limitan el tiempo de retención de niños.

Reportes recientes indican que ICE evalúa habilitar nuevos centros de detención familiar, en medio de operativos migratorios en varias ciudades del país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias