Migrante hondureña estuvo 18 días detenida con sus hijos por ICE en un hotel

Nueva York, Estados Unidos.- Una hondureña identificada como Ingrid, de 37 años, denunció que permaneció detenida junto a sus dos hijos pequeños durante casi tres semanas en habitaciones de hoteles bajo custodia de autoridades migratorias de Estados Unidos, en medio de un proceso de deportación, según reveló un informe del medio neoyorquino The City. La detención inició el 20 de diciembre, cuando la mujer acudió con sus hijos, un niño de siete años y una niña de cuatro con ciudadanía estadounidense, a una cita en un punto de control migratorio en el edificio 26 Federal Plaza, en Nueva York.

De acuerdo con documentos judiciales citados por su abogada, Andrea Soto, agentes migratorios procedieron con el arresto al momento de su presentación. Tras la aprehensión, la familia fue trasladada inicialmente a un hotel cercano al aeropuerto LaGuardia. Posteriormente, según una declaración jurada de un agente, fueron llevados al aeropuerto de Newark y luego enviados a Alexandria, Luisiana, donde continuaron bajo custodia en otro hotel. En total, permanecieron retenidos durante 18 días, período que incluyó las festividades de Navidad y Año Nuevo, así como el cumpleaños del menor. Según el testimonio ofrecido al medio, durante ese tiempo no tuvieron contacto con el exterior. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. “Mami, ¿cuándo nos vamos? Quiero ir a mi casa”, relató Ingrid que le repetían sus hijos mientras permanecían retenidos. Sobre la falta de información durante esos días, agregó: “no recibí respuesta. Solo decía: ‘En cualquier momento nos van a sacar de aquí’. No teníamos ni idea de lo que iba a pasar”. La familia fue liberada el 7 de enero y regresó a Nueva York por vía aérea. No obstante, su situación migratoria continúa sin resolverse. Una jueza federal determinó que el tribunal no tiene jurisdicción para frenar una posible deportación, y la orden temporal de protección está próxima a vencer.