Arrestan a hondureño en Florida por conducir sin licencia; será deportado

Florida, Estados Unidos.- Un ciudadano hondureño será puesto a disposición de autoridades migratorias en Estados Unidos luego de ser arrestado nuevamente por conducir sin licencia válida en el estado de Florida, según reportes de la Policía de Wildwood y registros judiciales del condado de Sumter.

El detenido fue identificado como Juan Aníbal Reyes Vargas, de 44 años, residente en Lake Panasoffkee.

De acuerdo con el informe de arresto, un oficial detuvo una camioneta Toyota azul que circulaba cerca de Magnolia Plaza alrededor de las 8:40 de la mañana del martes.

Tras verificar la matrícula del vehículo, las autoridades confirmaron que el propietario registrado no contaba con licencia de conducir vigente.

La revisión de antecedentes reveló que Reyes Vargas ya había sido condenado en noviembre pasado por el mismo delito en el condado de Sumter, por lo que fue arrestado por reincidencia.

Además, figuraba un incumplimiento relacionado con el pago de una multa de tránsito pendiente en el condado de Miami-Dade, según el reporte oficial.

Tras la detención, el hondureño fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Sumter, donde quedó bajo custodia. Posteriormente, será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para el inicio de los procedimientos migratorios correspondientes.

Las autoridades locales no detallaron si el detenido cuenta con representación legal ni la fecha prevista para su comparecencia ante instancias migratorias.