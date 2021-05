Madre de hondureña desmembrada reconoce maleta de "El Rey del Cachopo"

Redacción

MADRID, ESPAÑA.- "Esa maleta es de César Román, dijo entre lágrimas la hondureña Gloria Bulnes cuando tuvo que ver la valija donde fue hallada el torso de su hija Heidi Paz (25), tras ser desmembrada y quemada. "¿Cómo sabe que es de César Román?", preguntó alguien en el tribunal, ante lo que ella contestó: "Porque yo le ayudé a hacer la mudanza cuando se pasaron a mi casa".



Sin embargo, pese a las pruebas que se han presentado en su contra desde su captura el 16 de noviembre de 2018 -tres meses después del asesinato de su novia, Heidi Paz- César Román -menjor conocido como "El Rey del Cachopo", por popularizar este platillo en sus restaurantes- continúa negando su implicación en el crimen y hasta sostiene que ella podría estar viva, huyendo de algunas personas con las que se involucró en el robo de drogas, que según él practicaba.

VEA: Las tres pruebas que acorralan al "rey del cachopo", principal sospechoso de desmembrar a hondureña en Madrid



"Él la llamaba mucho a ella, 'ay mami, ya me va a llamar' me decía ella, cada cinco minutos la llamaba y yo le decía que esas cosas a mí no me gustaban", recordó la madre de la joven durante la audiencia, a la que asistió con una camiseta que tenía estampado el rostro de su hija.



"Yo lo miraba a él siempre nervioso y a ella también por lo mismo de que él la presionaba mucho, como con un hostigamiento. Una vez ella me dijo que se había caído y yo le dije: 'tú no te has caído, cuéntame qué te está pasando' y ella se puso a llorar y me dijo: 'un día te contaré', pero ya después no me llamaba ni me escribía", recordó la acongojada mujer.



"Ella me negaba todo porque ella sabía que yo podía hacer algo por ella... esa es mi pena, si ella me hubiera dicho yo podría haber hecho algo, llamar a la Policía", continuó diciendo entre lágrimas la hondureña.

ADEMÁS: Hermana de Heidi Paz, novia del "rey del cachopo": Ella no consumía drogas ni estaba metida con narcos



La madre de Heidi llegó a España hace 15 años y sostuvo que son falsas las declaraciones hechas por Román el lunes, cuando aseguró que a su llegada al país europeo Heidi se prostituyó y luego se había involucrado en ilícitos como el robo de drogas a estructuras del narcotráfico, acciones por las que hasta él habría sido amenezado y que lo habrían llevado a huir hacia otra ciudad cuando todos creían que se había escapado por asesinar a su pareja.

Una relación obsesiva y peligrosa

Según la progenitora de Heidi, su instinto de madre la hizo desconfiar de la pareja de su hija desde que él se arrodilló para pedirle su mano cuando ni siquiera llevaban un mes saliendo y posteriormente, cuando le agradeció por pagar una cirugía de aumento de senos para Heidi, ya que "se había enamorado de sus pechos".



Estos detalles resultan perturbadores considerando que además de lo repudiable que el asesinato constituye por sí mismo, el torso de la joven fue hallado con los senos mutilados.



La Fiscalía ha solicitado 15 años y medio de cárcel para César Román, pero su defensa intenta probar que el cuerpo no pertecía a Heidi y que además no se investigó a todas las personas cercanas a ella.

VEA TAMBIÉN: El "Rey del Cachopo" niega haber matado a hondureña y la vincula con drogas