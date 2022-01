¿Qué pasa en West Bay? Hasta alerta de Interpol hubo por desaparición de Martha Matute y nunca apareció

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Ya no hemos vuelto a platicar, a sentarnos en la mesa y que me digas: 'mami, te estaba esperando, no me gusta comer sola'..." son los recuerdos que ahora atesora en su memoria Fanny Bardales, una madre hondureña que perdió a su hija en West Bay, Roatán, hace cuatro años atrás.

La trágica historia de esta joven, que para entonces tenía 26 años, ha hecho eco una vez más, luego de reportarse como desaparecida el 14 de agosto de 2017.

Ese lunes, a las 5:30 de la tarde, Martha Fabiola Matute Bardales se perdió dentro del mar, mientras exploraba la zona a bordo de una moto acuática, tipo jet ski. Las mismas circunstancias que llevaron a Angie Peña ser declarada, actualmente, como desaparecida.

Sin embargo, en el caso de Matute Bardales hubo una segunda persona incluida: Félix Adalberto Dubón Calvillo, un presunto amigo de la joven de nacionalidad guatemalteca, de quien tampoco se volvió a saber.

De acuerdo a su madre, la joven -quien dejó huérfanos a cuatro niños- trabajaba para la fecha en un restaurante de la isla y, al tener el día libre se aventuró a pasear junto a una compañera mesera y su recién amigo.

"Ella tenía un mes de estar trabajando como mesera en un restaurante de Roatán, exactamente en West Bay, ese día tenía libre, salió con una compañera y un presunto amigo, a quien acababa de conocer. Todos se fueron y solo mi hija y su amigo no volvieron a aparecer, estoy segura que ella no murió en el mar, a ella se la llevaron”, expresó a un medio de comunicación.

Un día después de la tragedia, compañeros de labores de Martha avisaron a su mamá sobre su repentina desaparición. Ella había hablado con su madre solo dos horas y media antes de esfumarse de la superficie.

"Viajé a Roatán y estuve durante una semana, interpuse la denuncia ante la Policía, incluso la alerta llegó hasta Interpol, autoridades locales e internacionales la buscaron, pero no se volvió a saber de ella, solo recibí sus pertenencias por parte de su compañera de trabajo que en ese momento la acompañaba”, recordó Fanny.

A partir de entonces, la hondureña se hizo cargo de los hijos de Martha, quien era originaria de Colón. Cada fecha, en su aniversario, no dejó de recordarla y expresarle su infinito amor a través de las redes sociales.

Fotografías, mesajes de aliento, de resignación, pero -sobre todo- de fe, han hecho que Bardales logre sobrellevar su pérdida y salir adelante día tras día por el futuro de sus nietos.

"Todo este tiempo lo que he hecho es orar y buscar de Dios para encontrar paz ante tanto dolor, han sido años de angustia, pero solo Dios me ha fortalecido”, agregó la hondureña.

En su cuenta de Facebook, Fanny sigue recordando a su primogénita, a la niña que llevó en su vientre y que en muchas ocasiones la llenó de alegrías y besos. Sin embargo, el rastro de su existencia quedó perdido en el mar... en West Bay, Roatán. ¿Qué fue lo que le pasó? Será una pregunta que quizá nunca obtenga una respuesta.

"Te amo hasta el infinito, mi primogénita... mi bonita. El dolor me invade... Cada día sin ti, nada es igual. Te amo hija, hasta el infinito"...

Caso Martha Bardales

El 15 de agosto de 2017, un día después de reportarse como desaparecida, EL HERALDO documentó el misterioso hecho de Martha Bardales. A continuación lo que se informó.

La intensa búsqueda para encontrar a dos turistas que desaparecieron el lunes en la bella isla de Roatán, continúa este martes por los rescatistas del Cuerpo de Bomberos de Honduras.



De acuerdo con autoridades locales, los turistas desaparecidos son Félix Adalberto Dubón Calvillo de nacionalidad guatemalteca y Martha Fabiola Matute, quien es originaria del departamento de Colón.



Los entes de investigación explicaron que la pareja se subió a una moto acuática a eso de las 5:30 de la tarde del lunes y se perdió de la orilla del mar, desde ese momento comenzaron la búsqueda sin hasta ahora tener resultados positivos.

Desde horas de la mañana de este martes, los miembros de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos realizaron la búsqueda para rescatar con vida a ambas personas.



Según se informó, ambos salieron del hospedaje para dar un paseo por el mar en una jet ski, sin embargo, no regresaron.



Horas después, amigos y funcionarios de la alcaldía municipal reportaron a las autoridades el desaparecimiento de dos huéspedes, por lo que de inmediato se inició su búsqueda, sin que hasta la tarde de ayer hubiesen sido encontrados.

A eso de las 8:30 de la mañana del lunes fue localizada la moto acuática en la que se transportaban por el mar. Estaba localizada a 15 millas al norte de la isla de Utila, pues iban con dirección a Belice, según se dio a conocer.



Yosmira Dubón, hermana de Felix Adalberto, comentó que el joven desaparecido salió el sábado de Guatemala y tenía programado regresar el martes.



Personal de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea Hondureña y de Palmerola se han sumado a la búsqueda de las dos personas que se encuentran desaparecidas, así como personal del Cuerpo de Bomberos.





