"La busco y la busco, pero no la encuentro": Madre de Angie Peña clama por ayuda en caso de su hija

ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS.- Con una angustia que no abandona su corazón y oprime cada vez más su pecho, Ericka Melgares, madre de Angie Peña, no pierde la fe de hallar con vida a su "niña" y tenerla en sus brazos -como lo solía hacer- una vez más.

En entrevista con un medio de comunicación nacional, la hondureña dio a conocer que aún permanece en la isla de Roatán esperando "buenas noticias" de su hija, pues su instinto de madre le dice que ella se encuentra todavía con vida.

"Yo no he parado de buscarla, día a a día, minuto a minuto, y aún no encontramos absolutamente nada", comenzó diciendo Melgares.



"Lo que yo estoy pasando es angustia al no saber nada de mi hija. Quiero volver a ver a mi hija. Es una niña llena de energía, de vida, estaba empezando a hacer su propio negocio en línea. (Era) una buena muchacha", señaló.



Seguidamente, con la voz entrecortada y entre sollozos, expresó: "Cada vez que salgo (a buscarla) siento que la voy a encontrar y la busco y la busco y nada. Para mí lo más difícil es regresar sin ella, que no la encuentro, que vengo sin ninguna respuesta del mar. Es lo más triste de esta situación, es angustiosa. Es desgastante".



Este domingo, la joven de 22 años suma nueve días de haber desaparecido tras salir al mar abierto a bordo de una moto acuática. Desde entonces, no se supo qué le pasó.

Las operaciones de búsqueda vía aérea y marítima no se hicieron esperar, incluso un submarino se adentró en las profundidades para buscar indicios de Peña. Sin embargo, nada de esto ha rendido frutos.

"Le pedimos oración a todas las personas por ella. Sigamos orando, sigamos confiando. Yo como madre siento que ella está viva y estoy acá ( en Roatán) esperando solo buenas noticias, llenándome cada día de fe", añadió.

De igual forma, "le pido al gobierno, a todas las autoridades, que nos ayuden. A las personas que tengan información que puedan llamar al número que ya tenemos. Todas las personas que puedan ayudarnos, Dios se los va a saber recompensar".



La solicitud de la desesperada hondureña también se hizo extensa a la presidenta electa Xiomara Castro de Zelaya, pues los familiares de Angie señalaron que no claudicarán hasta descubrir que fue lo que realmente le sucedió.

"Le hago un llamado a todas las autoridades que nos sigan apoyando aún más. En realidad, Angie es un gran ser humano. También le pido a Xiomara Castro de Zelaya que también ella nos pueda ayudar con esta situación; ella también es madre y ha de saber lo que yo estoy pasando y lo que estoy sintiendo", externó Melgares.



De acuerdo a la madre, existiría una persona clave en el caso de Angie Peña, quien al parecer se hallaba con ella al momento de su desaparición. No obstante, las autoridades no la han citado a brindar declaraciones al respecto, aseveró.

