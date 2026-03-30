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Cronología del crimen de dos hermanos en El Trapiche

Desde el rapto en su vivienda hasta el hallazgo de los cuerpos, esta es la cronología del crimen que terminó con la vida de dos hermanos en El Trapiche.

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 10:24
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