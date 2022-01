Hasta aguas internacionales de Belice y Guatemala ampliarán búsqueda de Angie Peña

ROATÁN, HONDURAS.- Más de 72 horas han pasado desde la desaparición de la joven Angie Samantha Peña Melgares, de quien no se tiene información desde el pasado sábado 1 de enero, cuando disfrutaba de un paseo en una moto acuática en la playa de West Bay, Roatán, Islas de la Bahía.



Desde su desaparición, sus familiares y las autoridades hondureñas han mantenido una búsqueda constante por aire y mar, sin embargo, no ha sido posible hallar ninguna pista que conduzca al paradero de la joven de 22 años, ni siquiera del vehículo acuático.



Ante este angustiante panorama, Walter Peña, padre de Angie, aseguró que a partir de este miércoles planean ampliar la búsqueda en aguas internacionales, cerca de las costas de Guatemala y Belice, pues temen que el fuerte oleaje haya desviado la ruta de la joven hasta ese sector y según autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), no es improbable, pues otras veces se han realizado búsquedas exitosas en la zona.

"Ya se hizo el barrido entre Omoa, Cortés y Roatán, anteriormente se hizo el barrido entre Utila, Roatán y La Ceiba. Aquí estamos, no perdemos la esperanza de encontrar con vida a mi hija", declaró Peña para el programa "La Tarde".



"La búsqueda de Angie se ampliará hacia la costa de Belice. Queremos ir a la zona para hacer el barrido en todos los cayitos unos días, para continuar la búsqueda por aire", señaló.

El hondureño además solicitó un pase humanitario a los países vecinos, pues dijo que su pasaporte está en Tegucigalpa, pues cuando recibió la lamentable noticia de la desaparición de su hija jamás pensó tener que llegar tan lejos a buscarla y no lo llevó consigo.

Además, reiteró su llamado a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, para que le ayuden a rastrear a su hija, pues lamentó que en Honduras no se cuenta con el equipo y el personal humano suficiente para hacer el debido proceso.



"Carecemos en Honduras de equipamiento y tecnología para seguir adelante, por eso de parte de las autoridades gubernamentales se han enviado cuatro solicitudes al Comando Sur (de Estados Unidos) para que se una a esta búsqueda y rescate a mi hija. Ella es una señorita que el año pasado se me graduó, tiene 22 años y una vida por delante... ningún padre debe pasar por esto", añadió.



"No claudicaré hasta agotar todo lo humanamente posible para encontrar a mi hija", dijo entre lágrimas el acongojado progenitor.

