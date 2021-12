Covi-Honduras podría recibir multas por larga espera en peajes

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A más de 40 kilómetros de distancia de Tegucigalpa un enardecido conductor reclamaba por la lentitud del personal que labora en la estación de peaje de Zambrano.



Tras tocar en reiteradas ocasiones el timbre de la ventanilla, a un costado de los carriles hacia la zona norte, el conductor exclamó, “será que me puede atender, estoy demorado y parqueado a la orilla”.



Aunque la espera del piloto, que decidió no identificarse, superó los diez minutos, no se compara a los viajeros que entre jueves, viernes y sábado esperaron más de una hora en una infernal cola por el peaje.



EL HERALDO constató que el lunes hasta antes del medio día un promedio de entre cinco y seis vehículos atravesaban cada minuto por cada carril habilitado (cinco en total), es decir, unos 30 vehículos por minuto.

Acciones

De acuerdo con la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), el promedio presenciado ayer es aceptable, no obstante, hay que considerar la hora y las inspecciones realizadas para que la Concesionaria Vial Honduras (Covi) cumpla con su contrato.



“Lo estipulado indica que el Tiempo de Espera en Cola (TEC) no puede superar los cinco minutos; si incumplen, se procede con las sanciones”, manifestó César Cáceres, superintendente de la SAPP.



De acuerdo con Cáceres, el nefasto tránsito vehicular de la semana pasada se originó por el aumento de dos a seis vuelos en Palmerola y eso provocó que unos 1,500 viajeros (entre pasajeros y sus familiares) cruzaran por el peaje de Zambrano los últimos días de semana.

En ese sentido, explicó que para evitar el malestar de los conductores desplazaron un equipo de doce personas para realizar una medición del TEC y analizar si procedería una sanción de acuerdo con el contrato vigente.



“Viví esa demora el viernes, es inadmisible, tuvimos quejas de empresarios y políticos, los vamos a multar, así de sencillo, o podemos llegar a otros extremos”, advirtió Cáceres.



Adicionalmente, detalló que para agilizar el tráfico la concesionaria inició la construcción de una caseta adicional de cobro de peaje.

Las horas con mayor tráfico son entre 8:00 y 11:00 de la mañana y desde las 4:00 de la tarde. Foto: Efraín Salgado/El Heraldo

Reacción

El gerente de Covi-Honduras, David Palma, reveló a EL HERALDO que a partir de esta semana (tentativo este martes) habilitarán una cabina más de cobro.



Además, en la cercanía de la estación se instalarán “cajas móviles” para que el personal se desplace hasta las ventanillas de los vehículos y así los usuarios puedan realizar el pago para luego continuar en dirección a su destino.



Otra medida para los usuarios frecuentes de la CA-5 Norte es la disponibilidad de “Covipass”, que consiste en un sistema automático que opera mediante un “tag adhesivo” que se coloca en el vidrio frontal del vehículo y al llegar a la estación la transacción se realiza de forma automática.



“El tráfico por la carretera CA-5 Norte, como en cualquier carretera de alto tránsito, se incrementa en esta época del año, trabajamos en las medidas que permitirán mayor agilidad a los usuarios”, detalló.

Solicitud

Más allá de lo expresado, Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), recomienda que se debería suspender el cobro de peaje durante la temporada decembrina para agilizar el tránsito.



Asimismo, considera necesario construir una nueva carretera especial que conecte la ciudad con el nuevo Aeropuerto Internacional de Palmerola.

