EN VIVO: Vida vence 2-1 a Olimpia en el Municipal Ceibeño

LA CEIBA, HONDURAS.- Olimpia pierde 1-2 ante el Vida en busca de la final del torneo Apertura en Honduras.







Así salen los equipos

Olimpia: Edrick Menjívar; Javier Portillo, José García, Brayan Beckeles, Jamir Maldonado; Carlos Pineda, Christian Altamirano, José Mario Pinto, Edwin Rodríguez; Jerry Bengtson y Eddie Hernández.



Suplentes: Alex Güity, André Orellana, Josman Figueroa, Johnny Leverón, Félix Crisanto, Ever Alvarado, Diego Reyes, Jorge Benguché, Jorge Álvarez, Germán Mejía, Gastón Díaz, Yustin Arboleda



Alineación del Vida: Roberto López; Carlos Argueta, Bryan Barrios, Juan Pablo Montes, Carlos Sánchez; Roger Sander, Dennis Meléndez, Alex Aguilar, Marvin Bernárdez ; Luis Palma y Ángel Tejeda.



Suplentes: Celio Valladares, Lucas Lezcano, Guillermo Chavasco, Juan Ramón Contreras, Ederson Fúnez, Danilo Palacios, Jeffri Flores, Luis Meléndez, Antony García.

La previa

Siendo el 2-0 al resultado más mentiroso según los expertos, Olimpia no se confía y visitará muy cauteloso al Vida que buscará remontar y asegurar el pase a la gran final del torneo Apertura.



Los Leones llegan con la inspiración de que les ajusta hasta perdiendo por un gol de diferencia, en tanto que los Cocoteros del portugués Fernando Mira requieren de triunfar al menos por dos goles de margen para jugar su primera final en 40 años.



“No nos podemos confiar. Para nosotros es como si el partido arrancara 0-0 y para buscar un gol desde el inicio. Vida no va a especular, van a entrar con todo para anotar primero y presionarnos, pero el profe ha planificado todo esto. Tenemos un equipo con mucho carácter”, dijo el defensa olimpista, Johnny Leverón.



Los Merengues cayeron 2-1 en su última visita al Rojo y están claros de la peligrosidad que representa el equipo de Mira, que ha sido la gran revelación del torneo.



Con el silbato de Armando Castro, los ceibeños saldrán a buscar el empate global que los empuje a la final debido a su mejor posición en la tabla de posiciones.



“El que está en las gradas va a hacer lo suyo. Nadie va a entrar al campo a quitarnos el balón para meter los goles. Estamos acostumbrados a este tipo de partidos. Ellos tienen que hacer su juego”, advirtió el lateral albo Javier Portillo, uno de los curtidos de Olimpia en estas instancias. No hay mañana, hoy se sabrá quiénes son los dos invitados a la disputa del trono.