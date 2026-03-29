Quién es la hondureña a la que el Manchester City le utilizó una canción tras ganar la Carabao Cup

¿Quién es Sonia Juárez, la hondureña a la que el Manchester City le utilizó una canción tras ganar la Carabao Cup? ¿Cómo se dio todo y qué respondió ella? Conoce este curioso caso.
Todo se dio luego que el Manchester City ganara la Carabao Cup al Arsenal con victoria 2-0, el segundo torneo de copa más importante de Inglaterra tras la FA Cup.
Durante la celebración, la cuenta oficial del Manchester City hizo una publicación en Instagram con el audio de una canción de la hondureña Sonia Juárez.
Sonia Juárez es una pastora hondureña que grabó una canción donde decía: "Si usted tiene depresión, levántese de esa cama, levántese de esa silla, y empiece a renunciar. Fuera, fuera depresión."
Esa canción se hizo famosa en TikTok y el Manchester City no dudó en usarla. Sonia Juárez reside en Tegucigalpa y no lo podía creer cuando sucedió eso.
El video "¡Fuera, fuera depresión!" tiene más de 33.7 millones de visualizaciones y unas 3.4 millones de reacciones, así como más de 50 mil comentarios.
Esta fue la publicación en Instagram donde se escuchaba la canción de Sonia Juárez y en ella hubo comentarios como el de Supremo, uno de los tiktokers más reconocidos en Honduras.
Sonia Juárez agradeció formalmente al equipo inglés con sus propias palabras: "En el nombre de Jesús, yo quiero felicitar a este equipo de fútbol por haber usado el audio que es fuera depresión (...) Se llama Manchester City, se llama Manchester City".
Sonia Juárez se hizo famosa con el audio utilizado por el equipo inglés, aunque creadores de contenido en otros países han utilizado su jocosa canción.
Juárez combina su tiempo entre la creación de contenido cristiano, lives en Tiktok para predicar, y su negocio familiar, "Golosinas Génesis", donde vende comida típica hondureña.