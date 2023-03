Tíos de José Ángel Ceballos Molina: “Era como un hijo...es el dolor más grande”

CHOLUTECA, HONDURAS. - “El dolor más grande es que nosotros le financiamos el viaje para que se fuera, yo lo críe, él no tiene mi apellido, es sobrino de mi cuñado, que también se fue por un mejor futuro a Estados Unidos”, esas fueron las expresiones de don Ricardo Amador, quien era como un padre para el joven José Ángel Ceballos Molina , uno de los 13 hondureños que se presume falleció en el incendio de Ciudad Juárez , México.

El equipo de EL HERALDO Plus se desplazó hasta la calurosa Choluteca, sur de Honduras, donde constató que la gente lo conocía, “que pesar lo que está pasando, no lo podemos creer, aquí se llevaba”, narró una señora de un puesto de venta de lácteos, al tiempo de confesar que el joven ha tenido una vida dura y que trabajaba en el taller de “El Chele”.

En su barrio lo conocían como “El Payo” de cariño, pues su padre murió cuando él apenas comenzaba a vivir, no lo pudo conocer y su madre lo dejó a cargo de su abuela que con el paso de los años también falleció. Luego continuó viviendo con su tío Miguel Tomás Molina, quien como muchos hondureños decidió irse a Estados Unidos, era como un padre para José Ángel y antes de marcharse se lo encargó a su hermana, formando una unida relación con Ricardo Amador, esposo de la señora.

Don Ricardo está de vacaciones en Islas de la Bahía y cuando se enteró de las noticias rompió en llanto. En comunicación telefónica con EL HERALDO Plus y con un agudo llanto, expresó que esperará hasta la última instancia, porque no cree que el muchacho esté fallecido. Manifestó que todavía a él no le han confirmado si su familiar murió, ya que solo les han dicho que está desaparecido, eso es lo que ha manifestado el cónsul de Honduras en México, Héctor Amador, y eso le permite guardar una esperanza.