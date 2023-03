“Tanto que los estuvo peleando por llevarlos”: Padre de gemelos ahogados en Galveston

El progenitor lamentó el destino trágico que tuvieron los menores al marcharse pues él nunca estuvo de acuerdo con que se fueran. “Yo no estaba de acuerdo” relató al canal HCH, pero al final se vio obligado a aceptar su partida pensando en el mejor bienestar de Jeferson Eduardo y Josué Eduardo Pérez.

“Todo el mundo me andaba encima de que yo no les podía dar mejor vida de como humildemente los tenía aquí, otra gente me decían: “mirá mándalos allá hay mejor estudio, mejor porvenir”, tanta era la insistencia que por último me tocó aceptar, pero yo no quería”, reiteró.