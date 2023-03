“Quiero ver a mis muchachitos, por última vez”: Abuela de gemelos ahogados en Houston tras migrar

“Hace cuatro meses me los pidió la mamá supuestamente para darles una mejor vida y estudios”, expresó con tristeza al saber que ambos menores perdieron la vida.

“Quiero ver a mis muchachitos, quiero verlos por última vez”, pidió entre llanto ya que al parecer su hija no repatriará los cuerpos de los menores, sino que les estaría dando cristiana sepultura en suelo americano una vez que encuentren al que sigue desaparecido.

La señora contó que, tras la tragedia, su hija no tuvo el valor de llamarla para contarle lo que había sucedido con Jeferson y Josué , pues sabía el amor que ella les tenía y cómo le había dolido separarse de ellos cuando se fueron para Estados Unidos. Con dolor reveló que su hija no estuvo siempre para ellos como madre y que quien era todo, padre y madre, para los gemelos era ella: su abuela.

La angustiada abuela agregó además que su hija siempre se los negaba por teléfono, “Yo llamaba y nunca me los pasó, me los negaba, yo le mandaba mensajes todos los días y quien contestaba era ella aún recién llegados a Estados Unidos” y denunció que “les había quitado el apellido de nosotros, Osorto, seguro no quería que lo llevaran los niños”, amplió.