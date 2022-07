Muere hondureño tras caer de un sexto piso en Madrid, España

“Le busqué por toda la casa y no estaba. Entré a la habitación y me acerqué a la ventana y no hay indicios de que haya tirado, pero miré para abajo y estaba el cuerpo tirado en la calle”, contó la compatriota.

Lester fue trasladado de emergencia a un centro asistencial, pues todavía tenía signos vitales, pero murió tras una operación de cerebro que le generó un paro cardíaco, informó su hermana.

Ante el lamentable hecho, sus familiares solicitan a las autoridades correspondientes ayuda para repatriar el cuerpo y sepultarlo en su lugar de origen.

“Nosotros somos personas que venimos a este país a luchar y no contamos con la capacidad de poderlo repatriar. Mi papá quiere verlo, quiere tenerlo y nosotros cumplirle ese sueño”, concluyó.

Asimismo, a través de las redes sociales sus familiares comenzaron una recolección de fondos para los costos fúnebres del compatriota.

ADEMÁS: Acusan a dos estadounidenses y dos mexicanos por muerte de 53 migrantes, entre ellos seis hondureños