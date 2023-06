Hondureño muere en EE UU tras incendio provocado por caída de rayo en casa móvil

“Pues, estábamos como a las 2 de la mañana, nos reunimos con mis amigos desde las 8 a jugar cartas. Estaban mi esposa, mi hija, estaban los niños jugando. Y pues comenzó a llover, ya como a la 1 de la mañana. Todo el mundo decidió irse para su casa a dormir. A las 2 de la mañana ya estábamos acostados. Y pues... Comenzó a llover fuerte. Y pues nos metimos a dormir. Como a la media hora escuchaba unos golpes yo, de mi primo, diciéndome primo nos quemamos, primo nos quemamos ayúdeme a sacar a mi hijo”, comenzó relatando su padre a la cadena Univisión.

En un intento desesperado, Misael Izaguirre, padre de la víctima, y su sobrino Gerson Aguilar hicieron un intento desesperado por salvarlo de la furia de las llamas, sin embargo, no pudieron hacer nada.

“Él me decía primo sácame, primo me estoy quemando, me estoy quemando. Yo no pude, pude tumbar el aire pero no tuve más fuerza, me cayó el roofing, me quemó, me quemó los pies. Y había gas, estaba encima de un fuego, ahí me quemé. Y ya no soporté el calor. Y él ya no me hablaba, ya no me gritaba primo”, comentó con mucho dolor su primo.