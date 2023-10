Hondureña es elegida Mariscal de Honor en desfile de Hispanidad en NY

“Escogí la fundación para dar mi tiempo y desarrollar un programa para el beneficio de la fundación y los estudiantes. Esto es parte de la culminación del programa y mi tesis en la universidad”, añadió.

A su vez, manifestó que siente una gran satisfacción por cómo ha empleado su tiempo y dedicación en beneficio de otras personas.

“Me siento muy afortunada y bendecida con las oportunidades que he tenido. He tenido el placer de estar con la fundación y las gracias van hacia el presidente, Héctor Mejía. Él me dio la oportunidad de estar ahí. Al igual que al presidente de la Sociedad de Honduras en New York, Julián Banegas, por darme la oportunidad de representar a Honduras en el Desfile de la Hispanidad”, expresó Martínez.