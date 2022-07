Equipo del RNP verificará huellas de seis cuerpos sin identificar de tragedia en tráiler de Texas

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Un equipo del Registro Nacional de las Personas (RNP) viajará en los próximos días a San Antonio, Texas, para verificar las identidades de seis cuerpos que están en carácter de desconocidos y que fueron hallados en un furgón semanas atrás.

Desde la Cancillería hondureña informaron que tras la tragedia donde fallecieron más de medio centenar de migrantes hay seis cuerpos sin identificar.

La semana anterior las autoridades confirmaron que seis cuerpos ya están identificados y serán repatriados la próxima semana.

Por otra parte, la Secretaría de Finanzas liberó cinco millones de dólares a la Cancillería para el pago de funerarias y poder repatriar más cuerpos de hondureños. En los últimos meses, 34 cuerpos de hondureños han sido repatriados por medio del avión presidencial.

El vicecanciller Antonio García informó la semana pasada que no tenían los fondos para la repatriación de cuerpos pero la próxima semanas sí estarían listos, cuando Finanzas les transfiera.

“El avión presidencial va a mantenimiento esta semana y en la siguiente estará listo, en este momento no hay presupuesto y si ya estuviera todo no podríamos pagar a las funerarias porque no ha llegado el dinero”, aclaró el diplomático.

Dijo que el retorno de los cuerpos tardará hasta dos semanas porque la morgue de San Antonio aún no los ha entregado. García confirmó anoche que el gobernador de Texas, Greg Abott, se encargará de los gastos de repatriación de los hondureños fallecidos en un tráiler en San Antonio.

“Recibimos una llamada de una aseguradora en Estados Unidos donde comunican que el gobernador de Texas ha tomado la decisión de sufragar los gastos de repatriación de los compatriotas”, contó García.

